محامو سام بانكمان فرايد يطلبون من المحكمة السماح بتقديم أدلة تتعلق بشركة "Anthropic"

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:46 مساءً - في التماسٍ مقدَّم في 10 أكتوبر، طلب محامو سام بانكمان فرايد (SBF) أن تسمح المحكمة بتقديم أدلة تدعم نتائج الاستثمار الإيجابية، مثل الاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك (Anthropic).

يأتي هذا بعد أن قدَّم المدَّعون العامون في الولايات المتحدة طلباً في 9 أكتوبر لمنع الفريق القانوني لسام بانكمان فرايد من تقديم أيِّ حجج تتعلَّق باسترداد أموال عملاء FTX عبر الاستثمار في شركة (Anthropic).

يُذكر أنَّ بانكمان فرايد استثمر 500 مليون دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في أبريل 2022 قبل انهيار البورصة. علماً بأنَّه من المقرَّر أن تقدِّم وزارة العدل الأمريكية (DOJ) دليلاً على أنَّ الاستثمار حصل باستخدام أموال احتيالية من ودائع العملاء.

ومع ذلك، يشهد المحامون أنَّ موقف الحكومة "يخطئ" في أهمية الأدلة، وطلبوا "باحترام" من المحكمة رفضَ طلب الحكومة.

استمرَّ المحامون في الإشارة إلى أنَّ الحكومة ذكرت استثمارات "ألاميدا" (Alameda) عدَّة مرَّات خلال المحاكمة، وجادلت بأنَّها "محفوفة بالمخاطر" و"خسارةٌ للمال".

"رداً على ذلك، يجب السماح للدفاع بتقديم دليل على نتائج الاستثمار الإيجابية (أي شركة أنثروبيك) لمثل هذه الاستثمارات..."

تلقَّت شركة أنثروبيك مؤخَّراً استثمارات كبيرة من شركة "أمازون" (Amazon) العملاقة للتجارة الإلكترونية بلغ مجموعُها 4 مليارات دولار، إلى جانب 100 مليون دولار من شركة الاتصالات الكورية الجنوبية "إس كي تيليكوم" (SK Telecom).

مقالات ذات صلة: مستغل FTX ينقل 36.8 مليون دولار من الإثيريوم مع بدء محاكمة سام بانكمان فرايد

أفاد محامو سام بانكمان فرايد بأنَّ الدفاع ليس لديه اعتراضٌ على تقديم المحكمة "تعليمات تقييدية مناسبة" فيما يتعلق بكيفية استخدام أدلة الاستثمار في شركة أنثروبيك.

مع العلم بأنَّ الأسبوع الثاني من المحاكمة الجنائية للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX يستمر في 11 أكتوبر، حيث يواجه سام بانكمان فرايد سبع تهم بالتآمر والاحتيال مرتبطة بانهيار FTX، لكنَّ بانكمان فرايد قد نفى جميع التهم الموجَّهة إليه.

مراسلو "كوينتيليغراف" موجودون في نيويورك لتغطية المحاكمة. مع تكشُّف الأحداث، تحققوا هنا للحصول على آخر التحديثات.

مقالات ذات صلة: مُخترق "FTX" يستخدم محاكمة سام بانكمان فرايد كغطاء لتحركاته وفقاً لمنصة CertiK

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره