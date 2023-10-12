"هاتا" تحصل على الموافقة المبدئية لتكون خامس بورصة رقميّة ماليزية

تام شمس - الخميس 12 أكتوبر 2023 08:42 صباحاً - تلقت شركة "هاتا" التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها، الموافقة المبدئية من هيئة الأوراق المالية في ماليزيا (SC) للتسجيل كمشغل رسمي للسوق (RMO) بصفتها بورصة للأصول الرقمية ووسيط رقمي. وتسمح هذه الموافقة لـ "هاتا" بتقديم خدماتها خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

ستصبح "هاتا" خامس بورصة أصول رقمية مرخّصة في ماليزيا، وأول جهة قانونية تحصل على الموافقة كوسيط رقمي، مما سيتيح لها عرض أوامر التداول الصادرة عن البورصات المرخصة الأخرى.

كما حصلت "هاتا" على رخصة وساطة مالية من هيئة "لابوان" للخدمات المالية في يونيو، مما سيسمح لها بتبادل الدولار الأمريكي، إذ يُعد مركز لابوان الدولي للأعمال والخدمات المالية منطقة اقتصادية خاصة.

كان من بين مؤسسي "هاتا" السيد ديفيد لو، الذي انسحب من "لونو"، أكبر بورصة للأصول الرقمية في ماليزيا، في أبريل. وكان "لو" قد أشرف على إطلاق "لونو" كأول بورصة أصول رقمية في ماليزيا عام 2019. وفي بيان له، أعرب لو عن تطلعاته قائلاً:

"نهدف إلى تبسيط الاستثمار بالأصول الرقمية على المستثمرين المؤسساتيين والشركات والأفراد في ماليزيا."

حاولت العديد من بورصات العملات المشفرة دخول السوق الماليزي، إلا أن الهيئة الماليزية للأوراق المالية أمرت "بينانس" بوقف عملياتها في البلاد في يوليو 2020 بسبب عدم حصولها على ترخيص (RMO). وبالرغم من ذلك لم توقف "بينانس" عملياتها في البلاد حتى عامٍ لاحق، وعادت إلى ماليزيا في مارس عندما اشترت حصة في " RMO MX Global"

وإضافةً إلى ذلك، طُلب من منصة "هوبي غلوبال"، والتي تُعرف الآن في بـ "HTX"، إيقاف عملياتها في مايو بسبب عدم التسجيل أيضاً مع هيئة الأوراق المالية في ماليزيا (SC) .

أصبح بإمكان الماليزيين الآن التداول عبر التطبيق المُقدم من بنك "كينانجا" للاستثمار، حيث قام هذا البنك الخاص بالدخول في شراكة مع " China’s Ant Group" في أغسطس 2022، بهدف إطلاق محفظة رقمية وتطبيق للتداول.