منصة "CoinMarketCap" تُطلق إضافتها الخاصة على "ChatGPT"

تام شمس - الخميس 12 أكتوبر 2023 11:46 صباحاً - أطلق مُجمع البيانات الخاص بالعملات المُشفرة "CoinMarketCap"، الذي تملكه بورصة العملات المشفرة "بينانس"، إضافة جديدة مُخصصة لروبوت الدردشة المبني على نموذج اللغة الكبيرة “ChatGPT”.

وفقاً للإعلان الصادر في 11 أكتوبر، يُمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال تسجيل الدخول إلى حساباتهم على "ChatGPT Plus" وتمكين الإضافة، مما يسمح لهم بطرح مجموعة متنوعة من الأسئلة المتعلقة بالعملات المشفرة.

كما أشار الإعلان ايضاً إلى أنه لا توجد رسوم إضافية لاستخدام الإضافة، باستثناء رسم الاشتراك الشهري الخاص بحساب "ChatGPT plus" والبالغ 20 دولاراً.

تتميز النسخة المدفوعة من “ChatGPT” بأنها غير محدودة الإمكانيات وقادرة على توفير بيانات مُحدثة حول العديد من المواضيع، بما في ذلك العملات المشفرة، على عكس النسخة المجانية القادرة على توفير المعلومات والبيانات التي كانت موجودة على شبكة الانترنت قبل سبتمبر2021.

يُمكن لنماذج اللغة الكبيرة الإجابة على أسئلة بسيطة مثل "ما مدى الارتباط بين البيتكوين والإيثريوم في عام 2023؟" و"كيف تؤثر التغييرات في نماذج توزيع التوكنات على التقلبات السعرية؟".

وبفضل الإضافة الجديدة المُتوافقة مع الحواسيب والأجهزة المحمولة، أصبح بإمكان “ChatGPT” استيراد البيانات مباشرةً من "CoinMarketCap"، والحصول على معلومات مُحدثة وفي الوقت الحقيقي تشمل العملات المُتاحة على البورصات وحركة الأسواق، بالإضافة إلى أحدث الإحصائيات المُتعلقة بتكنولوجيا البلوكتشين، والمزيد غير ذلك.

تختبر حالياً العديد من البورصات ما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُقدمه في هذا المجال. ففي يوليو، أفادت "كوينتيلغراف" بأن بورصة العملات المشفرة "Bitget" قد أطلقت ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز استراتيجياتها في التداول الشبكي.

وإضافة إلى ذلك، كشفت "Gracy Chen"، المديرة الإدارية في "Bitget"، أن المنصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لترجمة خدماتها متعددة اللغات، ولتعزيز قسم خدمة العملاء.

وفي الوقت ذاته، حصلت بورصة "ناسداك" على موافقةٍ من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الشهر الماضي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تداولاتها. كما أطلقت مؤخراً بورصة العملات المشفرة "بينانس" مولداً للرموز غير القابلة الاستبدال (NFTs) مدعوماً بالذكاء الاصطناعي.