جي بي مورغان تطلق منصة الترميز "TCN" وبلاك روك بين عملائها الرئيسين: تقرير

تام شمس - الخميس 12 أكتوبر 2023 11:46 صباحاً - ذكرت بلومبرغ أنَّ شركة جي بي مورغان (JPMorgan) المصرفية الأمريكية العملاقة أطلقت منصَّة ضمانات بلوكتشين داخلية تُسمَّى شبكة الضمانات المرمَّزة (TCN) في 11 أكتوبر، حيث سوَّت منصَّةُ (TCN) أوَّلَ صفقة لها لعملاق إدارة الأصول "بلاك روك" (BlackRock).

شبكة الضمانات المرمَّزة تطبيقٌ يسمح للمستثمرين باستخدام الأصول كضمان؛ فباستخدام تقنية البلوكتشين، يمكنهم نقل ملكية الضمانات دون نقل الأصول في دفاتر الأستاذ الأساسية.

حوَّلت شبكةُ (TCN) في أوَّل تداولٍ عامٍّ مضمونٍ لها بين (JP Morgan) و(BlackRock) أسهُم أحدِ صناديق سوق المال إلى رموز رقمية، والتي حُوِّلت بعد ذلك إلى (Barclays Plc) كضمان لتبادل المشتقات خارج البورصة بين الشركتين.

أُجري أول اختبار داخلي لشبكة (TCN) بواسطة جي بي مورغان في مايو 2022، إذ إنَّ لدى الشركة مجموعة من العملاء والمعاملات الأخرى الآن بعد تفعيل شبكة (TCN). وقد أطلقت جي بي مورغان شبكةَ الترميز بهدف تبسيط وتوسيع نطاق عملية تسوية الصفقات التقليدية على البلوكتشين، حيث جعل استخدامُ التكنولوجيا اللامركزية العمليةَ أسرعَ وأكثر أماناً وكفاءة.

وفقاً لتايرون لوبان، رئيس (Onyx Digital Assets) في (JPMorgan)، فإنَّ منصَّة (TCN) الجديدة تفتح رأس المال الذي أُقفل، وتسمح باستخدامه كضمان في المعاملات الجارية، كما أنَّ هذه التكنولوجيا ستعزز الكفاءة على نطاق واسع. تتيح المنصة إنشاءَ الأصول التقليدية المرمَّزة ونقلها وتسويتها. كما تسمح منصة الترميز بحركة الضمانات على الفور تقريباً بدلاً من الطرق الأخرى المستخدمة سابقاً.

تمهِّد المنصة القائمة على البلوكتشين الطريق للعملاء للوصول إلى السيولة اللحظية عبر معاملة إعادة شراء مضمونة باستخدام ضمانات مرمَّزة، بدلاً من الاعتماد على خطوط ائتمان غير مضمونة باهظة الثمن. إذ إنَّ العملاء الخارجيين الذين يوافقون على التداول القائم على البلوكتشين لديهم عقدة خاصة بهم يمكنهم عبرها تسوية الصفقة والوصول إلى تقارير أخرى.

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لقد تجاوزت الشركة المصرفية الأمريكية كثيراً من الانتقادات للعالم اللامركزي منذ أيامها الأولى، وتشارك حالياً بنشاط في اختبار وإطلاق العديد من الخدمات القائمة على البلوكتشين والخدمات التي تركز على العملات المشفرة وسط الطلب المتزايد. علماً بأنَّ البنك استخدم حلاً قائماً على البلوكتشين لتسوية الصفقات مع البنوك الهندية في يونيو من هذا العام.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره