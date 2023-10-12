انخفاض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين: التفاصيل هنا

شهدت قيمة البيتكوين تراجعا ظاهرا حيث اتبعت الاتجاه العام في سوق العملات الرقمية المشفرة.

وصل سعر البيتكوين إلى أقل من 27000 دولار، مسجلا بذلك أدنى مستوى له في فترة الأسبوعين الماضيين.

رغم تحقيق بعض العملات البديلة لمكاسب طفيفة، إلا أن الغالبية استقرت بعد أيام متواصلة من التراجع الحاد.

قبل نحو عشرة أيام، وقبل الهجوم الناجح لفلسطين على الكيان المحتل، شهدت العملة المشفرة الرئيسية ارتفاعا لتصل إلى ذروتها منذ عدة أسابيع عند 28600 دولار، لكنها لم تستطع الحفاظ على هذا الزخم وبدأت تتراجع.

بعد عدة عمليات شراء وبيع بقيمة حوالي 1000 دولار، استقرت العملة المشفرة عند حوالي 27500 دولار خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في ظل نهاية أسبوع هادئة.

بدأ الأسبوع بتقلبات طفيفة، لكن الأوضاع تدهورت، على الأقل في هذه الساعات.

تراجعت قيمة البيتكوين بنحو ألف دولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها في الأسبوعين الماضيين، عند 26,550 دولار.

ورغم أنها استطاعت استرداد بعض قيمتها في الساعات التالية، إلا أنها ما زالت تتداول دون مستوى 27000 دولار.

تأتي هذه التطورات في الأسعار في ظل تصاعد النزاع بين الطرفين في الشرق الأوسط.

نتيجة لذلك، تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين لتصل إلى 525 مليار دولار، بعد أن كانت قد ارتفعت لتتجاوز 550 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، كما تلقت هيمنتها على العملات الرقمية البديلة ضربة، حيث أصبحت أقل من 50٪ الآن.

في الجهة المقابلة، شهدت العملات الرقمية البديلة تراجعا حادا في الأيام القليلة الماضية، لكن الأمور أصبحت أكثر استقرارا اليوم.

بعض العملات، مثل الايثيريوم، حققت مكاسب طفيفة، حيث تمكنت العملة المشفرة الثانية من التوقف عن التراجع وظلت تتداول فوق مستوى 1550 دولار.

أما العملات الرقمية البديلة مثل ترون و Toncoin والبيتكوين كاش و Chainlink فقد شهدت ارتفاعا طفيفا.

شهدت CRO أكبر زيادة بين أفضل 36 عملة مشفرة، حيث ارتفعت بنسبة تزيد قليلا عن 3.5%.

في المقابل، لا تزال العملات الرقمية مثل الريبل وعملة بينانس وسولانا وكاردانو والدوج كوين تتداول في المنطقة الحمراء.

بشكل عام، ظلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تحت 1.050 تريليون دولار، بعد خسارة أكثر من 40 مليار دولار خلال اليومين الماضيين.

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