التمويل اللامركزي يأتي مع فوائد ومخاطر كبيرة: الجهة التنظيمية الأوروبية

تام شمس - الخميس 12 أكتوبر 2023 12:48 مساءً - أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) — السلطة الإشرافية على الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي — مقالاً حول التمويل اللامركزي (DeFi) والمخاطر التي يشكلها على سوق الاتحاد الأوروبي في 11 أكتوبر.

في تقريرٍ من 22 صفحة، تعترف هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بفوائد التمويل اللامركزي الموعودة، مثل تعزيز الشمول المالي وتطوير منتجات مالية مبتكرة وتعزيز سرعة المعاملات المالية وأمنها وتكاليفها.

ومع ذلك، فإنَّها تسلِّط الضوء أيضاً على "المخاطر الكبيرة" للتمويل اللامركزي. وفقاً لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فإنَّ الخطر الأول يتمثَّل في مخاطر السيولة المرتبطة بالطبيعة شديدة المضاربة والمتقلبة للعديد من الأصول المشفرة. إذ تقارن الهيئة تقلبات البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) لمدة 30 يوماً بمؤشر يورو ستوكس 50، مع ارتفاع العملتين المشفرتين في المتوسط 3.6 و4.7 مرة عن مؤشر الأسهم.

لا تعتقد هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أنَّ التمويل اللامركزي يتمكَّن من تجنُّب مخاطر الطرف المقابل، وحتى لو تمكَّن من الناحية النظرية، يجب أن تكون المخاطر أقل أو حتى غير موجود بسبب الذرية (Atmoicity) والعقود الذكية (Smart Contracts). ومع ذلك، فإنَّ العقود الذكية ليست محصَّنة ضد الأخطاء أو العيوب.

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يُعدُّ التمويل اللامركزي عرضة بشكل خاص لعمليات الاحتيال والأنشطة غير المشروعة لأنه يفتقر إلى بروتوكولات اعرف عميلك (KYC)، وفقاً لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية. كما أنَّ أحدَ المصادر الأخرى المهمة للمخاطر لمستخدمي التمويل اللامركزي، وفقاً للتقرير، يتمثَّل في غياب طرف مسؤول يمكن تحديده وانعدام آلية للانتصاف.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يمثِّل التمويل اللامركزي والعملات المشفَّرة، عموماً، "مخاطر ذات مغزى" على الاستقرار المالي، كما يَخلص التقرير. إذ يرجع ذلك إلى صغر حجمه نسبياً وترابطه المحدود بين العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية.

إلى جانب ذلك، تولي هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) سوقَ العملات المشفرة اهتماماً وثيقاً، حيث أصدرت ورقتها الاستشارية الثانية حول الأسواق في لوائح الأصول المشفرة في 5 أكتوبر. في الوثيقة المكونة من 307 صفحات، اقترحت الهيئة التنظيمية السماح لمزودي الأصول المشفرة بتخزين بيانات المعاملات "بالتنسيق الذي يعدُّونه الأنسب"، شريطة أن يتمكنوا من تحويلها إلى تنسيق محدَّد إذا طلبت السلطات ذلك.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره