بلاك روك تسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد 44 موقعاً مقلِّداً، بعضها ذو صلة بالعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 12 أكتوبر 2023 02:42 مساءً - دعت شركة الاستثمار العملاقة "بلاك روك" (BlackRock) إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدَّ مجموعة من النطاقات التي يُحتمل أن تكون احتياليةً والمواقعِ ذات "الروابط التي تحوي خطأً كتابياً"، حيث تزعم بلاك روك أنَّ هذه النطاقات تستفيد من اسمها.

في 10 أكتوبر، قدَّمت بلاك روك شكوى قضائية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا ضدَّ مالكي 44 اسم نطاق عبر الإنترنت تحتوي على كلمات رئيسة مثل (Blackrock) و(Aladdin) و(Capital) و(Crypto) و(Investments).

يزعم مدير الأصول أنَّ النطاقات سُجِّلت بسوء نية للاستفادة من ارتباك المستهلكين وتحويل حركة المرور عبر تكتيكات مثل إعلانات الدفع بالنقر والبرامج الضارة وهجمات التصيد عبر البريد الإلكتروني.

استشهد محامو الشركة من دراسات وايلي رين إل إل بي التي "أظهرت أنَّ ما يزيد عن 95٪ مما يزيد عن 500 موقع شهير على الإنترنت تحتوي على ’روابط فيها خطأً كتابي مقصود‘"، حيث تعدُّ هذه ممارسةً يُسجَّل فيها اسم النطاق بحيث يحتوي على خطأ كتابي لاسم الموقع الشَّرعي.

تزعم BlackRock أنَّ الكيانات انتهكت قانون حماية المستهلك لمكافحة السطو الإلكتروني عبر تسجيل نطاقات مشابهة لنطاقاتها بشكل مربك.

لقطة شاشة لبعض أسماء النطاقات المسيئة. المصدر: CourtListener.

كان ثمَّة اسمان من أسماء النطاقات لهما صلة بالعملات المشفرة، مثل (blackrock-crypto dot net) الذي لم يكن من الممكن فتحه، و(crypto-blackrock dot com) الذي قدَّم خدمات تصميم الويب.

ومع ذلك، فإنَّ معظم المواقع التي اختبرتها كوينتيليغراف لم تفتح أو كانت سطواً إلكترونياً نموذجياً على اسم النطاق.

إلى جانب ذلك، بحثت BlackRock عن بيانات تسجيل النطاق المتاحة للجمهور من قاعدة بيانات (WHOIS) في محاولة لتحديد المالكين.

علماً بأنَّها تسعى إلى نقل النطاقات المخالفة إلى سيطرتها وإصدار الإنذارات القضائية ضدَّ السطو الإلكتروني وانتهاك علاماتها التجارية (BLACKROCK) و(ALADDIN) و(BLK) من قبل المدَّعى عليهم.

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غالباً ما تُستخدم أسماء النطاقات المقلدة جنباً إلى جنب مع مزوِّدي الإعلانات، مثل غوغل وفيسبوك للترويج لعمليات الاحتيال أو نشر البرامج الضارة.

ففي وقت سابق من هذا العام، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ الضحايا فقدوا ما يزيد عن 4 ملايين دولار بسبب مواقع الويب المزيَّفة التي روِّجت باستخدام إعلانات غوغل.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره