الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يشير إلى لحظة تاريخية قد يكررها البيتكوين

علّق “CZ”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أبرز من خلاله التشابه بين توجهات البيتكوين الحالية وبين الفترة 2014 و2016، قائلا:

التاريخ يعيد نفسه.

في عام 2016، بعد فترة من التجميع والسير العرضي، شهدت أسعار البيتكوين ارتفاع قياسي، تجاوز خلالها سعر البيتكوين نطاقه المعتاد وسجلت أرقام قياسية جديدة.

إذا كان الماضي يعيد نفسه، فقد نكون على أعتاب خطوة أخرى كبيرة لعملة البيتكوين، فهل نحن على وشك رؤية قمم جديدة؟

توقع “CZ” مؤخرا أن يشهد سعر البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق إذا استمرت عملة البيتكوين في تتبع دورات الأسعار السابقة.

استنادا إلى تجاربه مع الارتفاعات السابقة في سعر البيتكوين، يتوقع “CZ” نمطا يتضمن زيادة في التوقعات والأخبار والإثارة خلال الأشهر التي تسبق أحداث انقسام مكافأة التعدين.

لا يُتوقع حدوث انفجارات فورية في الأسعار بعد الانقسام، ولكن السنة التالية قد تشهد العديد من المستويات القياسية في سعر العملة المشفرة الرئيسية إذا كان يمكن اعتماد التاريخ كمؤشر.

في الوقت الحالي، يتداول البيتكوين على أعتاب 27,000 دولار، مما يعكس انخفاض طفيف بنسبة 0.11٪.

بالنسبة للقيمة السوقية للبيتكوين فتقدر بحوالي 522 مليار دولار.

مقارنة بالعملات الرقمية البديلة الأخرى، أظهرت عملة البيتكوين استقرارا نسبيا في التقلبات، مما يعزز من صورتها كمنافس مستقر نسبيا في عالم العملات المشفرة.

أشار السيد “يان أليمان”، المؤسس المشارك لـ “Glassnode” إلى أن السلوك الحالي للسعر يمكن أن يكون نتيجة جزئية للمستثمرين الذين يتحولون من الأسهم التقليدية والأصول الخطرة، متجهين نحو الذهب والنفط، اللذين شهدا ارتفاعا مؤخرا وصل إلى 6٪.

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