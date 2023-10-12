صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF) على وشك الحصول على موافقة هيئة SEC

تزايدت التوقعات بشكل ملحوظ بشأن الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين ETF.

يشير “جيك تشيرفينسكي” كبير مسؤولي السياسات في جمعية البلوكشين إلى أن الإشارات تدل على اقتراب موافقة هيئة SEC على ETF البيتكوين.

في تطورات ملف ETF البيتكوين الخاص بشركة ARK، ووفقا لتحليلات “إريك بالشوناس” الأخيرة، قامت ARK” Investment Management” بتنفيذ تحديثات جوهرية على نشرتها المتعلقة بـ ETF البيتكوين.

قبل أسابيع قليلة، شاركت SEC تعليقاتها مع العديد من الجهات الصادرة بشأن ملفاتهم S-1، مما أسفر عن إجراء مراجعات.

يبدو أن ARK قد تصدت لهذه القضايا، خصوصا فيما يخص حسابات صافي قيمة الأصول (NAV) التي تم التعليق عليها من قبل هيئة SEC.

تُظهر النشرة المحدثة أن حساب (NAV) لا يتماشى مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP)، وكذلك أبرزت ARK أن أصول الصندوق، بالتوازي مع الوصي، يتم تخزينها في محافظ بيتكوين مستقلة على البلوكشين، محافظة على عدم خلطها مع أصول الشركة أو أصول العملاء الأخرى.

تُعتبر هذه التحديثات خطوة مهمة نحو الحصول على موافقة هيئة SEC، ويُشدد “بالشوناس” على أن المزيد من الحوارات قد تكون ضرورية مع SEC بخصوص هذه التفاصيل المعقدة.

الحكم القضائي الأخير لصالح Grayscale ضد SEC عزز التفاؤل حول الموافقات السريعة لصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، حيث يتوقع المحللون احتمالية بنسبة 75% هذا العام و95% بحلول نهاية عام 2024.

شركة “بلاك روك”، الأكبر عالميا في إدارة الأصول، بالإضافة إلى شركات مالية عملاقة أخرى مثل “Fidelity” و”WisdomTree” و”VanEck” و”Invesco/Galaxy”، يسعون جميعا أيضا للحصول على موافقات لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بهم، مما يُظهر الاهتمام والتنافس الشديدين في هذا القطاع.

ومع ذلك، يظل الحذر مطلوب حيث لا تزال SEC لديها القدرة على تأجيل قرارها.

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