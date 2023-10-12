شركة Galxe تعيد 396,000 دولار للمتضررين وتتخذ إجراءات أمان بعد هجوم DNS

في أعقاب هجوم DNS الذي شهدته منصة Galxe، المتخصصة في بيانات الاعتماد والمكافآت على الويب 3، الأسبوع الماضي، أطلقت الشركة خطة استجابة لتعويض مجتمعها.

أعلنت المنصة عن خطة لاسترداد مبلغ يقارب 396,000 دولار لنحو 980 مستخدم تأثروا مع تقديم تعويض إضافي يقدر بنسبة 10% من الأموال المفقودة.

سيتم إعادة الأموال تلقائيا إلى المحافظ التي تم سحب الأموال منها، ما لم يُصدر المستخدمون توجيهات أخرى، وسيتم تحويل الأموال المستردة بالعملة المستقرة التيثر (USDT)، مع تحديد تاريخ 16 أكتوبر لمعالجة العمليات.

تتضمن خطة استرداد Galxe التي لا تزال قيد التنفيذ، تعويض المستخدمين الذين تأثروا بالهجوم، الذي استفاد من اختطاف DNS وتوجيه الزوار إلى موقع احتيالي ضار.

وفي سياق الاستجابة للحادث، أكد فريق Galxe للمستخدمين المتأثرين أنهم يتفهمون الأثر الذي أحدثه الهجوم وأطلقوا خطة استرداد لتقديم التعويضات اللازمة.

سيتم تعويض المستخدمين الذين تكبدوا خسائر بالعملة USDT على شبكة Polygon، وفقا لتقديرات القيمة الصادرة في 9 أكتوبر.

تعهدت Galxe بتقديم 10% إضافية على الخسائر الأولية من خزانة المشروع كإشارة لحسن النية.

تم التأكيد على أن الهجوم أثر فقط على المستخدمين الذين قاموا بتأكيد المعاملات على الموقع الضار، بينما بقيت باقي جوانب الموقع آمنة.

أخبرت Galxe المستخدمين الذين يشعرون بأنهم تأثروا ولم يتم تضمينهم أو الذين يلاحظون تناقضات في تقديرات خسائرهم للاتصال بفريق الدعم وتقديم الأدلة اللازمة لتسوية القضية.

في السياق الأمني، قامت Galxe بتعزيز إجراءات الأمان، بالتعاون مع شركتين أمنيتين لتتبع الأموال المسروقة، وتحسين إعدادات أمان النطاق وتغيير مزود النطاق، وبدء عمليات تدقيق الأمان.

أشار “تشارلز واين”، المؤسس المشارك، إلى أن الحادث نشأ بشكل أساسي من إعادة ضبط معلومات حساب الشركة على [مسجل النطاق] Dynadot والسماح لمقلد قدم وثائق مزيفة بالوصول كعضو في Galxe.

يُشار إلى أن العملة الرقمية GAL التابعة لبروتوكول Galxe شهد تقلبات في قيمة عملتها الرقمية GAL، حيث انخفض سعرها من 1.20 دولار إلى 1.15 دولار في 6 أكتوبر، ليصل لاحقا إلى 1.21 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع مع حجم تداول كبير، واستقر عند 1.14 دولار وفقا لبيانات CoinGecko.

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