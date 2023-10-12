الإيداع المعدَّل من ARK Invest لإطلاق صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين يعدُّ "علامة جيدة" على الموافقة المستقبلية

تام شمس - الخميس 12 أكتوبر 2023 03:52 مساءً - يمكن أن يُعدَّ التعديل الأخير على إيداع "آرك إنفست" (ARK Invest) و"21شيرز" (21Shares) لإطلاق صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين (BTC) بمنزلة "علامة جيدة" على التقدُّم والموافقات الوشيكة.
يضيف الإيداعُ المعدَّل، والمقدَّم في 11 أكتوبر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للموافقة عليه، معلوماتٍ إضافية حول صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين المقترَحة، بما في ذلك الممارسات المتعلقة بكيفية حفظ الصندوق للأصول وتحديد قيمها.
ومن جانبه قال إريك بالشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمارات المتداولة في بلومبرغ، إنَّ التغييرات قد تكون استجابةً مباشَرةً للمخاوف التي طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من مُصدري صناديق الاستثمارات المتداولة معالجتَها.
إذ أفاد بالشوناس بأنَّ "هذا يعني أنَّ آرك حصلت على تعليقات هيئة الأوراق المالية والبورصات وتعاملت معها جميعاً، والآن أعادت الكرة إلى ملعب هيئة الأوراق المالية والبورصات. إنَّها [في رأيي] علامة جيدة، وتقدُّم قوي."
كما قال بالشوناس إنَّ التغييرات "انتشرت طوال الوقت"، ما يجعل الإيداع الجديد أطول بخمس صفحات، مضيفاً في Agree w/ Scott (who is a lawyer on this stuff btw). I also heard separately that none of the comments were that new or insurmountable, which is prob why ARK was able to address it all in two weeks flat. On lookout now for the rest of the pack to file their updates.. https://t.co/y3ND79d9Tq
منفصل أنَّه "لم يكن أيٌّ من التعليقات جديداً أو لا يمكن معالجته".
Agree w/ Scott (who is a lawyer on this stuff btw). I also heard separately that none of the comments were that new or insurmountable, which is prob why ARK was able to address it all in two weeks flat. On lookout now for the rest of the pack to file their updates.. https://t.co/y3ND79d9Tq— Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 11, 2023
إلى جانب ذلك، قال بالشوناس إنَّ التغييرات شملت ملاحظة ARK أنَّ حسابات صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) لا تتماشى مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) — وهو معيار محاسبي تستخدمه هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يوضح الإيداع الجديد أيضاً أنَّ أصول صناديق الاستثمارات المتداولة، التي تحتفظ بها (Coinbase Custody)، موجودة في "حسابات منفصلة [...] وبالتالي فإنَّها غير ممزوجة بأصول الشركات أو العملاء الآخرين".
ومن ناحية أُخرى، أضاف زميله جيمس سيفارت، محلل صناديق الاستثمارات المتداولة في بلومبرغ، في
على منصة X أنَّ التغيُّر الأخير يشير إلى أنَّ ARK وغيرها يتواصلون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات حول ما يريد المنظم توضيحه.
Adding details stating that the ETF's #Bitcoin will be held on an individual wallet and not commingled. This all signals to us that Ark/21Shares & likely others are talking with the SEC about things they want cleared up in these docs. Good sign for future approval IMO https://t.co/0ZLLX4vK0w— James Seyffart (@JSeyff) October 11, 2023
كما أضاف أنَّ ذلك "علامة جيدة للموافقة المستقبلية في رأيي".
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ومن جانب آخر، أشار الشريك العام في "فان بورين كابيتال" (Van Buren Capital)، سكوت جونسون، إلى إضافة جديدة أخرى تتمثَّل في أنَّ التعليق على أنَّه في حال استُخدمت البيتكوين بشكل متزايد لأغراض غير قانونية وإذا تسبب التأثير البيئي لتعدين البيتكوين في تقييدها، فقد تنخفض قيمة صندوق الاستثمار المتداول.
وبناءً على تعديلات ARK، قال جونسون: "لا يبدو أنَّ الوكالة تضع أيَّ حواجز غير ضرورية على الطرق عبر مراجعة الإفصاح".
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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
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