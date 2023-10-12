حجم التداول الفوري على منصة كوين بيس ينخفض بنسبة 52٪ مقارنةً بعام 2022: تقرير

تام شمس - الخميس 12 أكتوبر 2023 03:52 مساءً - انخفض حجم التداول الفوري على منصة كوين بيس، التي تعدُّ من أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بما يزيد عن النصف، ما يسلِّط الضوءَ على تحوُّل الاهتمام بتداول العملات المشفرة.

نقلاً عن تحليلٍ من مزود بيانات الأصول الرقمية "سي سي داتا" (CCData)، ذكرت المنصة الإعلامية الرئيسة "بلومبرغ" في 11 أكتوبر أنَّ "كوين بيس" سجَّلت نحو 76 مليار دولار في حجم التداول الفوري. بالمقارنة مع سجلها الربعي للربع الثالث من عام 2022، تُظهر البيانات الجديدة انخفاضاً بنسبة 52٪ في التداول الفوري للربع الثالث من عام 2023.

وفقاً للتقرير، فإنَّ الأرقام الجديدة تمثِّل أدنى مستوى لها على الإطلاق قبل إدراج كوين بيس في سوق ناسداك للأوراق المالية في عام 2021، والذي كان أيضاً قبل أشهُر من وصول أسعار العملات المشفرة إلى ذروتها.

حجم التداول الفوري في بورصة العملات المشفرة كوين بيس بمليارات الدولارات. المصدر: بلومبيرغ

بالرغم من انخفاض حجم التداول الفوري، أشار التقرير إلى أنَّ كوين بيس اكتسبت حصَّة في السوق في الربع الأخير بالتزامن مع تعرُّض بورصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance) لتدقيق متزايد من قبل المنظمين.

في 6 أكتوبر، انخفضت حصَّة السوق الفورية لبورصة العملات المشفرة بينانس للشهر السابع على التوالي. وبحسب ما ورد، فإنَّ البورصات المنافسة مثل "كوين بيس" (Coinbase) و"بايبت" (Bybit) و"ديجي فينيكس" (DigiFinex) استولت على حجم التداول المفقود.

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بالرغم من انخفاض أحجام التداول والحصص السوقية لبورصات العملات المشفرة، فقد حقَّقت بعض منصات تداول العملات المشفَّرة نجاحاً من حيث حركة المرور على مواقع الويب. في حين شهدت بينانس وكوين بيس انخفاضات حادة من حيث حركة المرور، أظهرت البيانات مجدَّداً في 18 سبتمبر أنَّ بورصاتٍ مثل "أو كي إكس" (OKX) و"إتش تي إكس" (HTX / "هوبي" Huobi سابقاً) و"غيت دوت آي أو" (Gate.io) و"كوين دبليو" (CoinW) و"إكس تي دوت كوم" (XT.com) و"بيتمارت" (Bitmart) شهدت زياداتٍ ملحوظة في حركة المرور على مواقع الويب منذ بداية العام.

وفقاً للبيانات، شهدت حركة المرور على موقع الويب لبورصة (HTX) زيادة بنسبة 200٪، في حينت شهدت بورصتا (Gate.io) و(CoinW) زيادة في حركة المرور بنسبة 143٪ و 66٪ على التوالي منذ بداية العام.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره