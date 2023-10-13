درس قاس من أحد ضحايا الاحتيال الإلكتروني

في عالم الإنترنت الذي نعيش فيه اليوم، أصبحت الروابط الاحتيالية والهجمات السيبرانية جزء لا يتجزأ من تجربة المستخدم اليومية.

قصة اليوم هي عبرة لنا جميعا لنتعلم منها كيف يمكن لعدم أخذ الحيطة والحذر أن يكلفنا خسائر فادحة.

تبدأ قصتنا مع شخص قرر تحويل عملات “TWT” من محفظته الرقمية على تطبيق “TrustWallet” إلى منصة “بينانس” للتداول.

بعد محاولة فاشلة لإتمام العملية، قرر البحث عن حل عبر الانضمام لمجموعة “بينانس” على تطبيق التواصل “تيليغرام”.

هنا، وبدلا من العثور على حل، وجد نفسه ضحية لمحتال ماهر.

المحتال، الذي ادعى كونه مشرفا على المجموعة، قدم نفسه كشخص موثوق وعرض مساعدته لحل المشكلة.

بعد تبادل الرسائل، أرسل المحتال رابطا للضحية، مدعيا أنه سيحل المشكلة إذا قام بالنقر عليه وربط حسابه.

وهنا تكمن الكارثة.

فور النقر على الرابط وإدخال بياناته، بدأت محفظته الرقمية في “الانهيار”.

تم سحب الأموال، وتحويلها، وشراء عملات أخرى، كلها عمليات لم يقم بها الضحية بنفسه، مما أدى إلى خسارته لأكثر من 17 ألف دولار.

هذه القصة ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي تذكير قوي بأهمية الحذر واليقظة عند التعامل مع الأمور المالية عبر الإنترنت.

فيما يلي بعض الإجراءات اللازمة لحماية محفظة العملات الرقمية والبيانات الشخصية:

التحقق من الهوية: تأكد دائما من هوية الشخص أو الجهة التي تتعامل معها عبر الإنترنت. تحقق من البريد الإلكتروني، والروابط، والأسماء بعناية فائقة. تجنب الروابط المشبوهة: لا تنقر على الروابط التي تتلقاها من مصادر غير معروفة أو غير موثوقة. استخدام التحقق بخطوتين: فعّل خاصية التحقق بخطوتين في جميع حساباتك لتوفير طبقة إضافية من الأمان. التواصل عبر القنوات الرسمية: في حال واجهت مشكلة، تواصل مع الدعم الفني عبر القنوات الرسمية المتاحة على الموقع الإلكتروني للخدمة. التعليم والتوعية: قم بتعليم نفسك ومن حولك حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني وكيفية الحماية منه.

فلنجعل هذه القصة عبرة لنا جميعا لنكون أكثر حذرا ووعيا في عالم الإنترنت، حيث الحذر واليقظة هما مفتاح الأمان.

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