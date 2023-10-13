استقرار سعر البيتكوين رغم التضخم الأمريكي الذي تجاوز التوقعات

ظل سعر عملة البيتكوين مستقر، حتى مع إعلان أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر، والتي جاءت أعلى من المتوقع.

كانت التوقعات المنتشرة تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة سيشهد زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

ومع ذلك، أفادت الأرقام الفعلية بزيادة طفيفة، مسجلة 3.7%، مما لم يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار البيتكوين وسوق الكريبتو بشكل عام.

في يوم 12 أكتوبر، حول المشاركون في القطاع المالي التقليدي وصناعة العملات المشفرة انتباههم نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلك، بالإضافة إلى الأرقام الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين، التي تظهر معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، الأكبر عالميا.

القراءة الأولى جاءت 3.7% لشهر سبتمبر، متفوقة على التوقعات بنسبة 0.1%، بينما سجلت الثانية، التي تستبعد قطاعات مثل الطاقة والغذاء، 4.1%، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 4.3% في أغسطس.

تاريخيا، كانت الإعلانات المتعلقة ببيانات مؤشر أسعار المستهلك لها تأثير ملحوظ على سعر البيتكوين وعلى سوق العملات المشفرة بشكل عام، لكن لم يكن هذا هو الحال في الأشهر القليلة الماضية.

حاليا، لا تظهر العملة الرقمية الرئيسية تقلبات كبيرة وتواصل التداول حول 26,800 دولار، مستقرة في حركتها خلال الساعات الماضية.

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