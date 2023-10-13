تقلص خصم “Grayscale Bitcoin Trust” مع تزايد التوقعات بالموافقة على ETF البيكوين

يشهد خصم صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، الذي بلغ ذروته بنسبة 43٪ في منتصف يونيو عندما قدمت BlackRock طلبا لإعتماد ETF البيتكوين الفوري، انخفاضا ملحوظا، حيث وصل إلى 16.5٪.

يُعتبر هذا التقلب في معدل الخصم مؤشرا على تغير ثقة السوق بشكل عام تجاه الموافقة المحتملة على صندوق ETF البيتكوين.

الخصم الكبير الأولي الذي شهدته GBTC على مقتنياتها الأساسية من البيتكوين يمكن تفسيرها من خلال عدة عوامل.

تاريخيا، تم تداول GBTC بعلاوة، لكن مع زيادة المنافسة واقتراب إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، بدأ صندوق GBTC في التداول بخصم.

في السياق الحالي، حيث يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تقترب من الموافقة على ETF البيتكوين الفوري، يُظهر هذا التحول في الاهتمام بعيدا عن GBTC، مما يسهم في زيادة الخصم.

مؤخرا، حققت Grayscale نجاحا في معركتها القانونية ضد هيئة SEC، مما قد يفتح الباب أمام تحويل صندوقها الرئيسي إلى ETF البيتكوين.

مع اقتراب هيئة SEC من الموافقة على ETF البيتكوين الفوري، يُعتقد أن هذا القرار سيحدث تحولا كبيرا في صناعة العملات المشفرة.

أشار “جيك تشيرفينسكي”، كبير مسؤولي السياسة في “Blockchain Association” إلى أن جميع الإشارات تدل على أن هيئة SEC قد توافق على ETF البيتكوين.

وقد أضافت التحديثات الأخيرة لنشرة ARK Investment Management لـ ETF البيتكوين الفوري المزيد من هذا التفاؤل، خاصة بعد التعليقات التي قدمتها هيئة SEC بشأن ملفات S-1، مُبرزة النقاط الرئيسية، وخاصة تلك المتعلقة بحسابات صافي قيمة الأصول (NAV).

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