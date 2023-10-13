نسبة العناوين الخاسرة الخاصة بـ كاردانو (ADA) تصل إلى 93٪ …ما الذي يجري؟

تراجع نسبة العناوين الرابحة الخاصة بـ كاردانو (ADA) إلى 93٪ ...ما الذي يجري؟

تشهد كاردانو (ADA) تحديات مالية، حيث بلغت نسبة العناوين التي تكبدت خسائر مستوى قياسي جديد، حيث وصلت النسبة إلى 93.61٪، وفقا للبيانات المقدمة من منصة التحليلات “IntoTheBlock”.

شكلت العناوين الرابحة ما نسبته 4.32٪ فقط أي حوالي 192,270 عنوان، من إجمالي العناوين المسجلة على الشبكة.

هذا الرقم يأتي على الرغم من أن كاردانو، كبروتوكول بلوكشين ذو أداء عال وعملته الرقمية ADA تُصنف كثامن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، لا تزال تحظى بتقدير واسع النطاق.

ومع ذلك، لم يتم تحويل هذا التقدير إلى ربحية للعملة، حيث شهدت أسعارها انخفاضا مستمرا مؤخرا، مما أثر على المكاسب التي تم تحقيقها في الأشهر السابقة.

في الوقت الحالي، تتداول ADA بسعر 0.2451 دولار، مع تراجع بنسبة 1.20٪ في 24 ساعة الأخيرة وخسارة بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي.

رغم التحديات الحالية، تظل كاردانو واحدة من البروتوكولات الرقمية ذات النشاط الواسع من قبل المطورين.

لذا، مع أساسيات قوية ونشاط تطويري مستمر، يبدو أن كاردانو ما زالت على مسار النمو المستقبلي.

الركود الحالي يُعتبر جزء من التحديات السوقية الأوسع نطاق ويُظهر الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق انتعاش ثابت للعملة المشفرة في المستقبل.

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