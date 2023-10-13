تحديثات جديدة بشأن عريضة كوين بيس وهيئة الأوراق المالية والبورصات SEC

قدمت شركة كوين بيس، من خلال كبير المسؤولين القانونيين لديها، “بول جريوال”، تحديثا حول العريضة التي قدمتها لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي تسعى للحصول على توضيحات تنظيمية.

في وقت سابق هذا العام، قدمت كوين بيس، والتي تعد واحدة من أبرز منصات تداول العملات المشفرة، طلب رسمي للحصول على إرشادات تنظيمية من SEC لصالح قطاع العملات المشفرة.

في أبريل 2023، تقدمت كوين بيس بطلب للحصول على أمر “Mandamus”، مطالبة الهيئة بالرد على عريضة وضع القواعد التي قدمتها في يوليو 2022 خلال سبعة أيام.

بعد تقديم الطلبات من الطرفين، ردت SEC وقدمت كوين بيس ردها أيضا.

في تحديث عبر تويتر، شارك “جريوال” معلومات حول تقدم القضية.

وفقا لأمر قضائي، قدمت هيئة SEC تحديث إلى الدائرة الثالثة بخصوص إجراءات أمر التنفيذ لـ كوين بيس.

وقد قدم موظفو SEC توصية لهيئة SEC بشأن عريضة وضع قواعد كوين بيس.

وفقا لوثيقة تم مشاركتها بواسطة “جريوال”، تتوقع هيئة SEC تقديم توصية للهيئة بشأن عريضة وضع قواعد كوين بيس خلال 120 يوم، وتقترح أن تقدم تقرير حالة للمحكمة خلال هذا الشهر، إذا لم تكن المحكمة مستعدة لرفض التماس “Mandamus” في هذا الوقت.

تشير SEC إلى أنها تتوقع أن يتم تقديم توصية للهيئة بشأن عريضة وضع قواعد كوين بيس في التاريخ المحدد.

أخبر “جريوال” أنه وعلى الرغم من أن القرار القضائي قد دفع نحو هذه الخطوة، فإن الرد الرسمي على العريضة لا يزال مؤجلا.

كما أشار إلى أن هيئة SEC، في ظل حملتها المستمرة ضد العملات المشفرة، يجب على الأقل أن تبلغ المحكمة بجدولها الزمني لاتخاذ قرار.

في تغريدة أخرى، عبر “جريوال” عن خيبة أمله قائلا:

كنت أتمنى أن نحصل على شيء أكثر من الفول السوداني بعد طلبنا البسيط للحصول على قواعد من هيئة SEC. لكن لا، حتى الفول السوداني يتم تنظيمه وفقا للقانون؟.

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