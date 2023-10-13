العملة الرقمية المدعومة بالين الياباني "DCJPY" ستُطلق في يوليو 2024

تام شمس - الجمعة 13 أكتوبر 2023 09:48 صباحاً - في 12 أكتوبر، نشرت شركة العملات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية (DeCurret Holdings) ورقة بيضاء حول مشروعها للعملة المشفرة "DCJPY"، حيث تعتزم المنظَّمة إطلاق العملة في يوليو 2024.

وفقاً للورقة البيضاء، ستتألف شبكة DCJPY من المنطقة المالية (Financial Zone) ومنطقة الأعمال (Business Zone)، حيث ستشمل الأولى البنوكَ التي تسكُّ الودائع كعملة رقمية على البلوكتشين، في حين ستُحجز الثانية للمعاملات. كما ستوفر منطقة الأعمال مساحة لإصدار الرموز غير القابلة للاستبدال ورموز الأمان والحوكمة.

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سيكون المُصدر الرئيس لعلمة DCJPY، التي ستكون مدعومةً بودائع بالين الياباني، بنكُ أوزورا (Aozora)، وهو كيان تجاري له 19 فرعاً محلياً في اليابان. في عام 2021، أبلغت شركة دي كوريت عن رابطة تضمُّ 70 شركة يابانية ستشارك في شبكة DCJPY.

وفي حين أنَّ الورقة البيضاء لا تذكر أيَّ أسماء محدَّدة للمشاركين في الشبكة، فإنَّ (DeCurret) نفسها مدعومة من قبل 35 شركة مساهمة، من بينها "جابان بوست بانك" (Japan Post Bank) و"ميتسوبيشي" (Mitsubishi) و"دنتسو غروب" (Dentsu Group).

علماً بأنَّ (DeCurret) ستعقد ندوة حول الورقة البيضاء تشرح فيها النقاط الرئيسة وراء المشروع في 18 أكتوبر، حيث سيُعقد الاجتماع في طوكيو ولن يُعرض عبر الإنترنت.

ومن ناحية أُخرى، أصدر بنك اليابان في مايو 2023 نتائج المرحلة الثانية من تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيراً إلى أنَّ أنَّه سيتَّخذ قراراً نهائياً بشأن إصدار "الين الرقمي" بحلول عام 2026.

في الوقت نفسه، تستكشف "بينانس" (Binance) و"ميتسوبيشي يو إف جيه ترست آند بانكينغ كوربوريشن" (Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation) إصدار العملات المستقرة المقوَّمة بالين الياباني وغيره من العملات الأجنبية في البلاد.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره