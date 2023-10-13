سام بانكمان فرايد فكَّر في بيع أسهم FTX لولي العهد السعودي، وفقاً لكارولين إليسون

تام شمس - الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - ادَّعت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "ألاميدا ريسيرتش" (Alameda Research)، كارولين إليسون، في المحكمة أنَّ سام بانكمان فرايد حاول جمع الأموال لشركة FTX من خلال النظر في استثمار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في حديثها أمام المحكمة في المحاكمة الجنائية لسام بانكمان فرايد في 11 أكتوبر،

AUSA: When did you make this list?

Ellison: Fall of 2022. I was talking about hedging.

[Note: SBF's lawyer in opening statement blamed Ellison for NOT hedging]

Ellison: Sam tried to say that it was my fault.

AUSA: Where was this?

Ellison: In the apartment study — Inner City Press (@innercitypress) October 11, 2023

إليسون أنَّها ناقشت طرق التحوط من استثمارات ألاميدا مع بانكمان فرايد في عام 2022. وفقاً للرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، قال بانكمان فرايد إنَّ محمد بن سلمان كان مستثمراً محتمَلاً في بورصة العملات المشفرة قبل انهيارها في نوفمبر.

كان الاستثمار المحتمَل من قبل الأمير محمد بن سلمان أحدَ الملاحظات المذكورة في إحدى مذكرات إليسون على الإنترنت بعنوان "أشياء يفزع منها سام"، والتي قال المدعون العامون في أغسطس إنه يمكنهم تقديمها للمحاكمة. وفقاً لشهادتها، تضمَّنت القائمة "جمعَ الأموال من الأمير محمد بن سلمان" بالإضافة إلى تحويل المنظمين ضد بورصة العملات المشفرة بينانس.

والجدير بالذكر أنَّه مع صافي ثروة بالمليارات، قام محمد بن سلمان — ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية — باستثمارات في ألعاب البلوكتشين من خلال صندوق الثروة السيادية في البلاد.

فيما ذكر تقريرٌ صدر في أبريل من موقع (Puck) الإخباري أنَّ بانكمان فرايد اجتمع مع محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية قبل أسبوعين من تقديم FTX طلباً للحماية من الإفلاس. بالرغم من أنَّ بانكمان فرايد كان يتطلع إلى جمع مليار دولار لشركة FTX، فإنَّ المستثمرين السعوديين كانوا على استعداد للمساهمة بنحو 250 مليون دولار — وهو المبلغ نفسه الذي طلبه القاضي للإفراج بكفالة بعد اعتقال الرئيس التنفيذي السابق في الولايات المتحدة.

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ستواصل إليسون شهادتها على الأرجح حتى 11 أكتوبر وحتى 12 أكتوبر، عندما يستجوبها محامو سام بانكمان فرايد. في وقت النشر، اعترفت بالاحتيال خلال فترة عملها رئيسة لشركة ألاميدا، وألقت باللوم إلى حدٍّ بعيد على بانكمان فرايد بشأن سوء استخدام أموال العملاء، بما في ذلك توجيهها لتقديم معلومات مالية مضللة لمقرضي جينيسيس (Genesis).

ومن جهة أُخرى، قال المدَّعون العامُّون في المحاكمة الجنائية لبانكمان فرايد إنَّهم يتوقَّعون الانتهاء من قضيتهم في 26 أو27 أكتوبر، وبعد ذلك سيبدأ محامو سام بانكمان فرايد في استدعاء الشهود. علماً بأنَّ بانكمان فرايد نفى التهم الجنائية السبع التي تتعلق بالاحتيال في FTX، بالإضافة إلى خمس تهم سيواجهها في محاكمة مارس 2024.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره