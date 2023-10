سام بانكمان فرايد فكَّر في بيع أسهم FTX لولي العهد السعودي، وفقاً لكارولين إليسون

تام شمس - الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - ادَّعت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "ألاميدا ريسيرتش" (Alameda Research)، كارولين إليسون، في المحكمة أنَّ سام بانكمان فرايد حاول جمع الأموال لشركة FTX من خلال النظر في استثمار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في حديثها أمام المحكمة في المحاكمة الجنائية لسام بانكمان فرايد في 11 أكتوبر،

AUSA: When did you make this list?

Ellison: Fall of 2022. I was talking about hedging.

[Note: SBF's lawyer in opening statement blamed Ellison for NOT hedging]

Ellison: Sam tried to say that it was my fault.

AUSA: Where was this?

Ellison: In the apartment study