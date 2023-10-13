الإمارات العربية المُتحدة وهونغ كونغ: رؤية مشتركة نحو تطوير العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC)

تام شمس - الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - أعلنت هونغ كونغ عن خِططها لتعميق العلاقات المالية والاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وخُصوصاً في مجال العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs).

في مقابلةٍ أجرتها صحيفة "Securities Times" الصينية مع "يو ويوين" (Yu Weiwen)، رئيس سلطة النقد في هونغ كونغ، أعلن "ويوين" عن تأسيس مجموعةِ عملٍ ثنائية مع البنك المركزي الإماراتي، بهدف تحقيق تواصلٍ أكبر بين الأسواق واستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وتعزيز البنية التحتية المالية المُشتركة، إلى جانب المضي قدماً برقمنة البنوك المركزية وتطوير الأصول الافتراضية والإشراف عليها.

يأتي هذا التعاون بعد سلسلةٍ من اللقاءات الدبلوماسية والتجارية بين هونغ كونغ ودول الشرق الأوسط. ففي وقتٍ سابق من هذا العام، قاد جون لي، رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفداً إلى الشرق الأوسط، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان في المنطقة.

كما زارت سُلطة النقد في هونغ كونغ الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت في 30 مايو من هذا العام، أنها اجتمعت مع نظرائها في البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)، واتفق الطرفان على "تعزيز التعاون" فيما يتعلق "باللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية"، وتعهّد البنكان المركزيان بتسهيل المناقشات حول "مبادرات تطوير التكنولوجيا المالية المشتركة" و"تعزيز جهود تبادل المعرفة" بين مراكز الابتكار في البلدين.

إن هذا التعاون المُشترك ليس الأول من نوعه بالنسبة للإمارات العربية المُتحدة. ففي مارس من هذا العام، أعلنت دولة الإمارات عن دخولها في شراكةٍ مع بنك الاحتياطي الهندي، بهدف إطلاق جسرٍ خاصٍ بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية للبلدين وتعزيز التوافقية فيما بينهما، مما يُساعد على تيسير التجارة الدولية وخفض التكاليف ويعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

كما وضعت أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج التحول المالي الذي ينطوي على تسعة أجزاء، وانضمت إلى مشروع "mBridge" الذي سيساعد في مساعي البلاد لطرح عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي للاستخدام المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أعلن مؤخراً "أكشاي ناهيتا"، وهو رجل الأعمال الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول للاستثمارات في "مجموعة سوفت بنك" الشهيرة، عن إطلاق شركته الجديدة في أبو ظبي، والتي ستكون نقطة انطلاق عملة مُستقرة مرتبطة بالدرهم الاماراتي عوضاً عن الدولار الأمريكية، في محاولةٍ منه لتوفير ملاذٍ ماليٍّ آمن لأولئك الذين يعيشون في مناطق التضخم المرتفع، مثل مصر وتركيا وباكستان، واستجابةً لرغبة المستثمرين في المنطقة بالاستثمار في أصلٍ رقميٍّ مُستقر.

مقالات ذات صلة: وزارة الاقتصاد الإماراتية تُعلن عن انضمام "فلونت فاينانس" إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة