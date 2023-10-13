مجموعة العشرين تتبنى ورقة تجميعية لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي حول تنظيم العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:48 مساءً - في 13 أكتوبر، اعتمدت مجموعة العشرين (G20)، وهي منتدى دولي للحكومات والبنوك المركزية في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة والنامية،

𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭 𝐨𝐟 #𝐎𝐧𝐞𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡𝐎𝐧𝐞𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲𝐎𝐧𝐞𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐮𝐬 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 #𝐆𝟐𝟎 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 #𝐆𝟐𝟎 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐤… pic.twitter.com/OLuPvBv9rx — Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 12, 2023

بيانَ وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال اجتماعها في مراكش، المغرب.

فيما يتعلق بالعملات المشفرة، قبلت مجموعة العشرين خارطة الطريق التنظيمية المقترحة في ورقة تجميعية مشتركة لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في سبتمبر. وحسبما جاء في بيان مجموعة العشرين:

"ندعو إلى التنفيذ السريع والمنسَّق لخارطة طريق مجموعة العشرين، بما في ذلك تنفيذ أطر السياسات؛ والتواصل خارج نطاق اختصاصات مجموعة العشرين؛ والتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيد العالمي؛ ومعالجة فجوات البيانات."

تدعو الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي إلى الإشراف الرقابي الشامل على العملات المشفرة بدلاً من الحظر الشامل. كما تشمل توصياتها ذات الأولوية التعاونَ عبر الحدود وتبادل المعلومات بين المنظِّمين، وطلب أطر شاملة للحوكمة وإدارة المخاطر لشركات العملات المشفرة، إلى جانب ضمان الوصول إلى البيانات ذات الصلة التي تقدمها الشركات إلى السلطات.

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وفقاً للورقة، يجب أن تجري المراجعة الأولى لحالة تنفيذ التدابير المقترحة بحلول نهاية عام 2025.

والجدير بالذكر أنَّه في أكتوبر، نشر صندوق النقد الدولي ورقةَ عمل أخرى بعنوان "تقييم المخاطر المالية الكلية من الأصول المشفرة". إذ يقترح في إطارها باحثو صندوق النقد الدولي منظومة تقييم مخاطر العملات المشفرة (C-RAM) للبلدان لاكتشاف المؤشرات ومحفزات المخاطر المحتملة في القطاع.

لقد دعت الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى وضع إطار عالمي للعملات المشفرة مؤخراً. فمن جهته حثَّ ماريو سينتينو، حاكم بنك البرتغال، على التعاون الدولي لإنشاء "إطار قوي" وتجنُّب إمكانية "المراجحة التنظيمية". فيما أعرب المدير التنفيذي للاستراتيجية والسياسة والرقابة في الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية عن الشعور نفسه تقريباً، وأثار التناقضات الموجودة على نطاق عالمي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره