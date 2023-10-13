التمويل اللامركزي "من غير وسيط" وليس "لا مركزياً": الجهة التنظيمية الفرنسية

تام شمس - الجمعة 13 أكتوبر 2023 02:50 مساءً - في 12 أكتوبر، نشرت الهيئة الرقابية الفرنسية (ACPR)، وهي جزء من البنك المركزي الفرنسي، ملخصاً لمشاورتها العامة حول إطار تنظيمي للتمويل اللامركزي (DeFi).

استغرقت المشاورة العامة شهرين، من أبريل إلى مايو 2023، استجابةً للورقة الأولية التي ناقشت اللوائح المحتملة للتمويل اللامركزي في البلاد. وقد دفعت المساهماتُ الخارجيةُ الهيئةَ الرقابية الفرنسية إلى الكشف المفاجئ، خاصةً فيما يرتبط بالاستمرار الهيكلي لأنماط المركزية:

"لذلك تعتقد الهيئةُ أنَّ مصطلح التمويل ’من غير وسيط‘ أكثر ملاءمةً من مصطلح التمويل ’اللامركزي‘".

تتعلَّق المخاطر التشغيلية لهذه "الدرجة العالية من التركيز المتناقض" في التمويل اللامركزي بالبنية التحتية المادية التي تستضيف عُقَدَ البلوكتشين، والتي يؤدي فيها مقدِّمو الخدمات السحابية دوراً مركزياً.

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تدعو "الغالبية العظمى" من المستجيبين إلى الاستمرار في نشر التمويل اللامركزي على شبكات البلوكتشين العامة بدلاً من شبكات البلوكتشين الخاصة أو المسموح بها. ومع ذلك، فإنَّهم يعترفون بأنَّ هذه الشبكات تحتاج إلى تدقيق على أساس منتظم. كما قوبلت مقترحاتُ تنظيم الوسطاء والتصديق على العقود الذكية بتوافق واسع في الآراء.

تجد الهيئة الرقابية الفرنسية أنه "من المستحسن" وضع قواعد لإصدار الشهادات للعقود الذكية، وتحديد الحوكمة التي من شأنها حماية عملاء التمويل اللامركزي ووضع تدابير تدعم البنى التحتية للبلوكتشين في التمويل اللامركزي.

في 11 أكتوبر، أثارت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أيضاً النقاشَ حول التمويل اللامركزي. ففي تقرير من 22 صفحة، اعترفت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بفوائد التمويل اللامركزي الموعودة، مثل زيادة الشمول المالي، وتطوير منتجات مالية مبتكرة وتعزيز سرعة المعاملات المالية وأمنها وتكاليفها، مع تسليط الضوء أيضاً على "مخاطره الكبيرة".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره