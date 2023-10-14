ماستركارد تُعلن عن نجاح تجاربها على العملة الرقمية المركزية المُغلّفة (CBDC)

تام شمس - السبت 14 أكتوبر 2023 09:48 صباحاً - أكملت ماستركارد بنجاح تجربة تتضمن تغليف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) المُختلفة، على غرار البيتكوين المغلف (wBTC) والإيثريوم المغلف (wETH).

ووفقاً لإعلان 12 أكتوبر، تم إجراء التجربة بمساعدة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ومركز البحوث التعاونية للتمويل الرقمي في البلاد، إلى جانب "Cuscal" و"Mintable".

قالت ماستركارد إن الحل الجديد سمح لمالك العملة الرقمية المركزية شراء رمزٍ غير قابل للاستبدال (NFT) مُدرجٍ على شبكة الإيثريوم.

كما كتب معالج الدفع في هذا السياق: "أثناء إجراء العملية، تم الاحتفاظ بالمبلغ المطلوب من العملة الرقمية المركزية التجريبية على منصة العملات الرقمية التجريبية التابعة لبنك الاحتياطي الأسترالي، وسُكت كمية مكافئة من العملات الرقمية المركزية المُغلفة على شبكة الإيثريوم".وأضاف:

"كان الشرط المُسبق للمعاملة التجريبية هو أن تكون محافظ الإيثيريوم لكل من المشتري والبائع، بالإضافة إلى العقد الذكي الخاص بالرمز غير القابل للاستبدال، مُدرجة على "القائمة البيضاء" داخل المنصة. ومع حظر جميع التحويلات الأخرى التي تستخدم العملات الرقمية المركزية التجريبية المُغلفة، أثبتت المنصة قدرتها على تنفيذ الضوابط بنجاح، حتى على شبكات البلوكتشين العامة."

يستخدم الحل الجديد شبكة التوكنات المُتعددة الخاصة بماستركارد، التي تدمج تكنولوجيا البلوكتشين بتقنيات الدفع، والتي تم إطلاقها في يونيو 2023.

من جهته علّق زاك بيركس، مؤسس شركة "Mintable" ورئيسها التنفيذي قائلاً: "جنباً إلى جنب مع ماستركارد، تُمكّنا من تحديد حالة استخدام يُمكننا من خلالها ربط العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال بسهولة، مما سيمكّننا من القضاء على عمليات الاحتيال والسرقة، وإنهاء حالات فقدان الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى إطلاق العنان للإمكانيات الجديدة في قطاع التجارة."

ذكر بنك الاحتياطي الأسترالي سابقاً أنه من المُحتمل أن تُسهّل العملة الرقمية المركزية المرتبطة بالدولار الأسترالي أجراء معاملات الدفع المعقدة وتُعزز الابتكار في القطاع المالي، على عكس الأموال الورقية. ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى الحاجة إلى "إجراء المزيد من التجارب" لتقييم الفوائد بشكلٍ أفضل.

مقالات ذات صلة: أُستراليا تكشف عن تشريعٍ جديد لتنظيم مزودي المحافظ الرقمية