ثبات البيتكوين بالقرب من مستوى 27 ألف دولار وصعود سعر العملة الرقمية XDC بنسبة 7%

على الرغم من محاولات البيتكوين لاختراق حاجز 27 ألف دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أبقى الدببة العملة عالقة دون هذا المستوى.

شهدت العملات الرقمية البديلة ارتفاعات طفيفة بعد تراجعها الأخير، وكانت العملة الرقمية XDC من بين العملات الرقمية الأبرز بزيادة 7% في آخر 24 ساعة.

البيتكوين تعجز عن استرداد مستوى 27 ألف دولار:

بالرغم من أن البيتكوين قد تداولت بمستويات أعلى بكثير قبل أقل من أسبوع – تحديدا الأحد الماضي والذي شهد وصول سعر البيتكوين لأعلى من 28 ألف دولار- إلا أن توترات الصراع بين فلسطين والكيان المحتل لعب دورا في بداية تراجع العملة.

مع بداية الأسبوع الجديد، شهدت العملة تراجعا متواصلا، وصل ذروته يوم الأربعاء بوصول السعر إلى 26,500 دولار، وهو الأقل في أسبوعين.

رغم جهود المتداولون لدفع البيتكوين للصعود وتحقيق مستوى 27 ألف دولار في الساعات الماضية، فشلت العملة في الحفاظ على هذا الارتفاع وتراجعت بمقدار بضع مئات من الدولارات.

بالرغم من بقائها دون 27 ألف دولار حافظ البيتكوين على قيمته السوقية عند 525 مليار دولار، وهيمنته على العملات الرقمية البديلة أصبحت قريبة جدا من 50%.

تألق العملة الرقمية XDC:

في الجهة الأخرى، شهدت العملات الرقمية البديلة تراجع أكبر من البيتكوين في الأسبوع الماضي، فمثلا تراجعت عملة الايثيريوم بأكثر من 250 دولار وسجلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر تحت مستوى 1550 دولار. ولكن، كانت 24 ساعة الأخيرة أكثر إشراق نسبيا.

شهدت عملات ETH وBNB وDOGE وTON وLTC زيادات بنسبة تصل تقريبا إلى 1%.

ومن جهة أخرى، حققت عملات XRP وMATIC وDOT مكاسب بين 1-2٪.

كانت سولانا هي العملة الرقمية الأفضل أداء بين العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 3٪ لتتداول فوق 20 دولار.

في هذه الأثناء، ارتفعت ICP وCRO وMKR وAPT وLDO بنسبة تتراوح بين 3-5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ولكن النجمة كانت من نصيب XDC التي شهدت زيادة بنسبة 7٪، وتتداول حاليا بالقرب من 0.05 دولار.

بينما ظلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نسبيا ثابتة حول 1.050 تريليون دولار وفقا لـ coinmarketcap.

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