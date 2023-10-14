هيئة SEC لن تستأنف قرار المحكمة الخاص بقضيتها ضد Grayscale!

قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عدم استئناف قرار المحكمة الذي ألغى رفضها السابق لطلب Grayscale لتحويل صندوق Bitcoin Trust إلى صندوق استثمار متداول (ETF).

القرار من شأنه أن يفتح الأبواب أمام إمكانية ظهور أول ETF للبيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية.

القرار الذي جاءت به محكمة الاستئناف يفيد بأن رفض هيئة SEC كان تعسفيا ومتقلبا قد يكون له تأثير كبير على مستقبل الاستثمار في العملات المشفرة.

ومع ظهور هذه الأخبار، شهد البيتكوين ارتفاع، محاولا الوصول واختراق مستوى 27000 دولار.

Grayscale، التي قدمت لأول مرة طلب التحويل في أكتوبر 2021، ترى في هذا التحول فرصة لتقليل الفجوة بين سعر GBTC وقيمة البيتكوين الأساسية، وتعمل بالتوازي مع شركات أخرى مثل BlackRock وFidelity اللتان تنتظران أيضا الموافقة على منتجات ETF الخاصة بهما.

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