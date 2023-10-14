تعرض بروتوكول “Platypus Finance” لهجوم تسبب في خسائر المستمرين لمبلغ 2 مليون دولار

تعرض بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi)، Platypus Finance، للخسارة مرة أخرى، حيث خسر أكثر من مليوني دولار بفعل هجوم قرض سريع جديد.

في يوم 12 أكتوبر، كانت PeckShield، شركة أمن البلوكشين، من أوائل من صدحوا بالإنذار بخصوص الانتهاك الأمني، وسرعان ما أعلنت المنصة تعليق جميع المجمعات بشكل مؤقت.

البيانات المسجلة على البلوكشين تشير إلى تركيز الهجمات على مجمع السيولة AVAX-sAVAX بشكل خاص.

حسب التحقيقات التي أجرتها CertiK، استطاع مهاجمون الاستيلاء على نحو 1.3 مليون دولار من AVAX (WAVAX) وتقريبا 913,000 دولار من عملات AVAX (sAVAX) المشفرة.

رغم أن بروتوكول DeFi لم يصدر تقريرا مفصلا حتى الآن ولا يزال يقيم حجم الخسائر، إلا أنه أفصح عن بدء التحقيقات، قائلا:

نظرا للنشاطات المريبة في بروتوكولنا، اتخذنا خطوة احترازية بتعليق جميع المجمعات مؤقتا. سنقدم المزيد من التحديثات للمجتمع في الوقت الملائم. نشكركم على صبركم وفهمكم خلال هذه الفترة.

“Platypus”، الذي يعمل كبروتوكول صانع سوق آلي (AMM) على بلوكشين Avalanche والذي يركز أساسا على تبادل العملات المستقرة، حصل على تمويل بقيمة 3.3 مليون دولار من خلال جولة استثمار قادتها Three Arrows Capital في عام 2021، والتي أعلنت عن إفلاسها لاحقا.

هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها البروتوكول هدفا لهجوم قرض سريع.

في فبراير، فقدت “Platypus Finance” ما يزيد على 8.5 مليون دولار.

خلال هذا الهجوم، استغل المهاجمون ثغرة في آلية التحقق من السيولة لعملة USP المستقرة الخاصة بـ Platypus” Finance” حيث خدع القراصنة العقود الذكية لتصديق أن USP مدعومة بالكامل.

بحلول سبتمبر، تمكن الفريق وراء البروتوكول من استرجاع حوالي 61.7% من الخسائر التي تعرضت لها مجمعات السيولة خلال الاستغلال، وانطلقوا في مرحلة ثانية من التعافي في 26 سبتمبر.

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