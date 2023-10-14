شبكة Lightning البيتكوين تسجل نموا بنسبة 1200% في ظرف عامين!

حققت شبكة “Lightning Network”، الطبقة الثانية المُحسنة للبيتكوين، نموا ضخم يقدر بنسبة 1212% خلال عامين.

في أغسطس من العام 2023، وثّقت الشبكة قرابة 6.6 مليون معاملة، مما يُظهر زيادة هائلة مقارنة بـ 503000 معاملة مُسجلة في أغسطس 2021، بحسب البيانات المُستقاة من منصة “River” المُتخصصة في تداول البيتكوين.

نموٌ في ظلّ التحديات المُستمرة المحيطة بالسوق:

ألقى “سام ووترز”، محلل وباحث في “River”، الضوء على هذا التقدم الكبير في تقرير أُصدر في 10 أكتوبر.

بالرغم من تراجع سعر البيتكوين بنسبة 44%، إلا أن عدد المعاملات المُحالة على “Lightning Network” شهدت زيادة، مما دعا “ووترز” للتعليق بطريقة فكاهية على تويتر قائلا:

لا أحد يستخدم Lightning، يجب أن يكون هذا الآن مجرد ميم ميت.

الجدير بالذكر أن المعاملات التي تم توجيهها عبر “Lightning” والتي أُبلغ عنها من قِبل “River”، والتي وصلت إلى 6.6 مليون معاملة، تُعتبر تقدير متحفظ.

فالشركة أقرّت بأنها غير قادرة على تقدير المعاملات الخاصة بـ Lightning أو تلك التي تحدث بين طرفين فقط.

وفقا لتقرير River، بالنظر إلى حجم المعاملات، مُعالجتها عبر Lightning وصلت إلى 78.2 مليون دولار في أغسطس 2023، وهو ما يُمثل زيادة قدرها 546% مقارنة بـ 12.1 مليون دولار التي سُجلت في أغسطس 2021 عبر K33.

تُعالج Lightning حاليا على الأقل 47% من معاملات البيتكوين الرئيسية، مُظهرة أهميتها المُتزايدة كوسيلة للتحويل.

معاملة Lightning في متوسطها بلغت حوالي 44700 ساتوشي أو 11.84 دولار في أغسطس 2023.

وقدّرت River أن بين 279000 و1.1 مليون مستخدم لـ Lightning كانوا نشطين في سبتمبر.

يُعزى جزء كبير من نمو المعاملات، حوالي 27% منها، إلى الألعاب.

يُظهر التوسع الكبير للشبكة، بالإضافة إلى حجم المعاملات البارز، تساؤلات بشأن مستقبل البيتكوين كوسيلة للتحويل.

يدل الأداء المُتفوق لـ Lightning مُقارنة بمعاملات البيتكوين عبر الشبكة الرئيسية من حيث السرعة، على أن تحول البيتكوين إلى وسيلة تحويل مُقبولة على نطاق واسع يُحقق تقدم ملحوظ.

اقرأ أيضا:

تعرض بروتوكول “Platypus Finance” لهجوم تسبب في خسائر المستمرين لمبلغ 2 مليون دولار

شهادات مدوية في محاكمة مؤسس FTX: مشاعر الرعب تتزايد بعد الكشف عن كواليس FTX