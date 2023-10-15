عناوين الحاملة لـ 10 بيتكوين تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

تشير البيانات من شركة “Santiment” إلى أن عدد العناوين التي تملك 10 بيتكوين أو أكثر قد تجاوز عددها المستوى القياسي الذي تم تسجيله لأول مرة في عام 2019، حيث بلغ إجمالي العناوين 157,400.

يرى الخبراء أن هذا الزخم في نمو عدد العناوين يعكس تجميع مستمر للبيتكوين خلال الأشهر العشرين الماضية، رغم التقلبات المستمرة في الأسواق.

يشير العدد الحالي للعناوين الحاملة لـ 10 بيتكوين إلى زيادة بنسبة 8.12% مقارنة بفبراير 2022، حيث تمت إضافة 11,806 عنوان جديد خلال هذه الفترة.

بالرغم من ثبات التجميع من قبل المستثمرين الصغار، لا يتضمن النمو في عدد العناوين بالضرورة ازدياد المشاركة في السوق، حيث يمكن أن تكون هذه العناوين ناتجة عن بقايا المعاملات أو ممتلكات لمستخدمين مؤقتين.

تزامنا مع ذلك شهد سعر عملة البيتكوين ارتفاعا ليصل إلى 26800 دولار، مدعوم بأخبار تتعلق بالتقارير التي تشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لن تستأنف قرارها في قضية Grayscale.

في أغسطس، أبدت المحكمة استياءها من هيئة الأوراق المالية والبورصة بسبب رفضها لمحاولة Grayscale تحويل صندوق البيتكوين الخاص بها إلى صندوق استثمار متداول (ETF).

وقد تم التأكيد مؤخرا على أن الهيئة التنظيمية لن تستأنف القرار، مما يزيد من احتمالية تحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust إلى ETF.

هناك ملفات مماثلة من مديري أصول آخرين، بما في ذلك من شركة BlackRock وFidelity، معلقة أمام الهيئة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات بشأن هذه الطلبات في مرحلة ما من العام المقبل.

في الختام، على مدى 24 ساعة الأخيرة، شهد سعر البيتكوين تذبذب طفيف وبقي يتداول عند حوالي 26800 دولار.

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