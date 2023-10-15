كاليفورنيا توقع مشروع قانون العملات الرقمية المشفرة: التفاصيل هنا

تم التوقيع رسميا من قبل حاكم كاليفورنيا، “جافين نيوسوم”، على قانون جديد يمثل نقطة تحول في مشهد العملات الرقمية المشفرة بالولاية.

الإجراء، الذي يسعى لتنظيم القطاع الناشئ للعملات المشفرة، قد تلقى استقبال حار من المؤيدين والمشككين على حد سواء في عالم العملات الرقمية.

القانون، الذي تم المصادقة عليه من قبل المشرعين في أغسطس، يحث شركات العملات المشفرة على الحصول على تراخيص للعمل داخل الولاية.

يأتي هذا في سياق مخاوف متصاعدة بعد تدهور شركة FTX العام الماضي وغيرها من التحديات التي واجهت السوق.

في ظل عدم وضوح الإجراءات الفيدرالية، أخذت كاليفورنيا الزمام لإنشاء إطار تنظيمي أساسي للقطاع.

رغم دعم “نيوسوم” المستمر لتكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة، هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها كاليفورنيا لتنظيم هذه الصناعة.

في خطوة سابقة، رفض “نيوسوم” مشروع قانون مرتبط بالعملات الرقمية، مستشهد بمخاوف بشأن تشابهه مع تنظيم BitLicense في نيويورك، والذي عانى من انتقادات لأساليبه الصارمة.

يُفترض أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في يناير 2025، مُعطيا الشركات الزمن للتكيف مع التحولات القانونية.

جدير بالذكر أن القانون يتسع ليشمل العملات المستقرة أيضا، مُلزما بأن تكون صادرة من قبل بنك أو تحظى بترخيص من إدارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقدير القيمة السوقية للعملات المستقرة وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP) في الولايات المتحدة، في خطوة هادفة لضمان أمان هذه الأصول الرقمية وحماية المصدرين والمستخدمين على حد سواء.

القانون الجديد يبين أيضا السلطة التنظيمية المناسبة – سواء كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) – التي تحظى بسلطة التنظيم لأعمال العملات المشفرة في الولايات المتحدة، مشكلة خطوة رئيسية في تحديد المشهد التنظيمي لقطاع العملات المشفرة، الذي أصبح جزء هام في النظام المالي العالمي.

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