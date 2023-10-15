شركة Alameda Research سكت عدد هائل من العملات المشفرة USDT

شركة Alameda Research تسك عدد هائل من العملات المشفرة USDT

في تطور جديد في عالم العملات الرقمية المشفرة، سبق وأن سكت شركة “Alameda Research”، ما قيمته 39.55 مليار USDT، ما يمثل حوالي 47% من إجمالي عرض العملة الرقمية المتداول في السوق.

تقديم هذه المعلومات جاء على لسان “كونور جروجان”، أحد التنفيذيين في شركة كوين بيس، والذي أشار إلى عدد من البيانات على البلوكشين تكشف عن هذا الإصدار الهائل من قبل Alameda Research.

تُظهر الأرقام، والتي تم تحديثها مؤخرا والتي تشير إلى تحديث محافظ USDT، تناقضا مع التقديرات السابقة المقدمة من “Protos”، والتي أفادت بمبلغ يقارب 36.7 مليار دولار.

تُلقي هذه الأحداث الضوء على العديد من التحديات والتساؤلات حول عملية استرداد عملة USDT وتحديدا، كيف تُنسق شركة التيثر عمليات الاسترداد التي تبدو أنها تتم خارج البلوكشين.

أشار “جروجان” أيضا إلى أنه رغم توقعه لمشاركة المزيد من صانعي السوق في عمليات استرداد USDT، إلا أن نسب جميع عمليات استرداد USDT من FTX إلى Alameda قد تكون مضللة، خصوصا عند النظر إلى معاملات بلغت 3.9 مليار USDT والتي تمت خلال فترة قصيرة في مايو 2022.

يأتي هذا في ضوء التقارير التي كشفت عن دور محوري لشركتي “Alameda Research” و”Cumberland Global” في تدفق USDT إلى سوق العملات المشفرة في السابق، حيث سُجّل أنهما حصلا على ما لا يقل عن 60.3 مليار دولار في 2021، مما يشكل حوالي 55٪ من إجمالي الحجم الصادر.

كانت Alameda Research، بقيادة الملياردير السابق “سام بانكمان فريد”، تعد واحدة من اللاعبين الكبار في هذا المجال، وكانت لها علاقات وثيقة مع شركة FTX ومشاركة نشطة في جولات التمويل والاستثمارات في هذا القطاع، إلى أن تم الكشف عن عمليات احتيال وتلاعب بأموال المستخدمين من طرف هذه الشركات والقبض على “بانكمان فريد” ومحاكمته.

اقرأ أيضا:

كاليفورنيا توقع مشروع قانون العملات الرقمية المشفرة: التفاصيل هنا

عناوين الحاملة لـ 10 بيتكوين تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق