إعادة طرح متجر "آبل" لتطبيق "MetaMask" بعد تعليق مؤقت

اليوم، عاد تطبيق MetaMask، المحفظة الشهيرة للايثيريوم، ليظهر مجددا في متجر تطبيقات “آبل” بعد توقف لفترة وجيزة.

كان الفريق التقني لـ MetaMask قد أصدر تحذيرا سابقا بشأن إزالة التطبيق من المتجر، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار.

في 14 من أكتوبر، أعرب عدد من الأفراد عن قلقهم على منصة X، مُلاحظين عدم قدرتهم على العثور على تطبيق MetaMask أو تحميله من متجر تطبيقات “آبل”.

بعد بضع ساعات، أكد فريق MetaMask هذه التقارير، لكنهم طمأنوا المستخدمين بأن القضية ليست مرتبطة بأي مشكلة خبيثة وأنهم يعملون على حلها في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا التحذير في إطار انتشار تطبيقات MetaMask المزورة عبر الانترنت، والتي تسببت في تعرض عدة حسابات للخطر والاستغلال.

“مارك كوبان”، ملياردير ومالك فريق دالاس مافريكس لكرة السلة، كان أحد الضحايا البارزين مؤخرا لتطبيق MetaMask المزيف.

حذر فريق MetaMask المستخدمين أيضا عبر تويتر من الإقدام على تحميل التطبيقات الشبيهة والمزيفة.

في أقل من ساعة بعد التحذير، أُعلن عن عودة تطبيق MetaMask لمتجر التطبيقات من خلال تحديث نشره الفريق.

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