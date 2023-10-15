الصين تفتتح منطقة صناعية مُخصصة لتطوير اليوان الرقمي في شنجن

تام شمس - الأحد 15 أكتوبر 2023 11:42 صباحاً - افتتحت الصين مَنطقة صناعية جديدة مُخصصة لتطوير النظام البيئي لليوان الرقمي في 11 أكتوبر، وفقاً لتقاريرٍ صحفية صينية. وتُعد هذه المنطقة الصناعية الأولى من نوعها ويشار إليها بإسم e - CNY.

تقع المنطقة الصناعية الجديدة في منطقة "لوهو" في مدينة "شنجن" بجوار هونغ كونغ، وستبدأ المدينة عملها مع تسع مقيمين بداخلها.

ووفقاً للتقارير، أعلنت حكومة المقاطعة عن إطلاق عشر مبادراتٍ لتعزيز تطوير النظام البيئي لليوان الرقمي، والتي ستشتمل على تطوير حلول الدفع والعقود الذكية والمحافظ الرقمية الخارجية ـ إلى جانب الترويج لليوان الرقمي.

في الوقت الحالي، يتم تقديم حوافز للمقيمين تشمل سكناً مجانياً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وقروضاً مناسبة، كما أعلنت الصين أنه يُمكن للبنوك التجارية والشركات الناشئة المؤهلة الحصول على ما يصل إلى 20 مليون يوان و50 مليون يوان، على التوالي، عند إطلاق أعمالها في المنطقة الجديدة. وقد تم تحديد إجمالي الدعم الحكومي بـ 100 مليون يوان، أي ما يُعادل 13.7 مليون دولار.

ومن بين الشركات الأولى التي بدأت أعمالها في المنطقة الصناعية، "Hengbao" و"Wuhan Tianyu" اللتان توفران بطاقات الدفع وعدد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى مُعالج الدفع "Lakala".

من جانبه قال زينغ تشاوشيانغ، نائب المدير التنفيذي لشركة "ووهان تيانيو" لصحيفة "تشاينا ديلي":

"نأمل في تحقيق تأثيراتٍ تآزرية في السلسلة الصناعية وتعزيز تطوير المنطقة الجديدة بشكلٍ مشترك."

اتخذت الصين العديد من التدابير لتعزيز استخدام اليوان الرقمي الذي يمر رسميا في المرحلة التجريبية، حيث تُشارك حالياً ست وعشرون مدينة في المشروع التجريبي، ويتم قبول اليوان الرقمي من قبل 5.6 مليون تاجر، ومن المرجح أن ينمو الرقم بشكلٍ مُطرد بفضل التشجيع الحكومي والتطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد.

وعلاوةً على ذلك، أضاف تطبيق اليوان الرقمي مؤخراً خياراً يسمح للسياح باستخدام بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" لإضافة اليوان الرقمي إلى محافظهم. ومع ذلك، بالرغم من إنشاء 261 مليون محفظة رقمية منذ عام 2022، يعتبر تبني اليوان الرقمي بطيئاً.