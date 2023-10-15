سرقة أكثر من 450 مليون دولار على شبكة ترون عن طريق التصيد الاحتيالي

تشهد شبكة ترون زيادة هائلة في الخسائر المالية نتيجة لهجمات التصيد الاحتيالي، حيث وصلت الأضرار إلى أكثر من 450 مليون دولار، حسب ما أفادت منصة تحليل البلوكشين، Bitrace.
يعتمد التصيد الاحتيالي على استغلال سجل المعاملات للضحية، حيث يتم تأكيد معاملات بقيمة صفر دون الحاجة للحصول على المفتاح الخاص للمستخدم.
في هذا السياق، يقوم المهاجمون بإرسال معاملات بقيمة صفرية تظهر في سجل معاملات الضحية، الذي ينجذب لهذه العناوين المشابهة ويقوم بإرسال أصوله عن طريق الخطأ لها.
تمتد الخسائر الناتجة عن التصيد الاحتيالي لتشمل شبكات البلوكشين الأخرى، حيث واجه مستخدم لمحفظة Kraken خسارة قدرها 4.46 مليون دولار نتيجة لإرسال أصوله إلى عنوان مزور على شبكة إيثيريوم.
وفي حوادث أخرى، بنفس الطريقة كانت هناك خسارة بقيمة 76500 دولار، كما خسر “حوت” عملات مشفرة بقيمة 24.23 مليون دولار في هجوم مشابه، رغم خبرته الكبيرة في القطاع.
وفي سياق مشابه، قامت شركة التيثر بتجميد 20 مليون دولار تم إرسالها عن طريق الخطأ إلى محتال في شهر أغسطس.
يبرز هذا التطور الحالات المتزايدة من الهجمات والخسائر في مجال العملات المشفرة، مما يظهر الحاجة الماسة لتحسين الوعي والأمان بين المستخدمين.
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