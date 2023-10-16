بورصة "Upbit" الكورية الجنوبية تحصل على موافقة ترخيص مبدئية في سنغافورة

تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:50 صباحاً - حصل الكيان السنغافوري لبورصة "أب بت" (Upbit)، أكبر بورصة في كوريا الجنوبية من حيث الحجم، على موافقة مبدئية على ترخيص مؤسسة دفع رئيسة (MPI) في سنغافورة.

في 16 أكتوبر، قالت (Upbit Singapore) إنَّ السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) أعطت الضوء الأخضر للترخيص من حيث المبدأ، ما سمح لها بمواصلة خدمات توكنات الدفع الرقمية للمستثمرين المؤسسيين بالتزامن مع انتظار ترخيصها الكامل.

ومن جانبه قال أليكس كيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Upbit Singapore)، في بيانٍ إنَّ الشركة تأسَّست في عام 2018، لكنَّه وصف الموافقة الأخيرة بأنَّها مَعلمٌ استراتيجيٌّ لتعميق وجودها المحلي.

فريق Upbit Singapore، في منطقة وسط المدينة. المصدر: Upbit Singapore

ومن ناحيته أفاد عثمان حامد، رئيس قسم الامتثال في الشركة، بأنَّ الموافقة تُظهر التزامَ الشركة ببناء أعمالها في سنغافورة، وأضاف قائلاً: "سنسهم في ترسيخ مكانة سنغافورة كمركز رائد للجيل القادم من الشركات المالية".

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من شأن الموافقة الكاملة المحتملة لبورصة (Upbit) أن تجعلها تنضمُّ إلى ما مجموعه 15 شركة عملات مشفَّرة لديها ترخيص مؤسسة دفع رئيسة (MPI) من السلطة النقدية في سنغافورة لتقديم خدمات تكونات الدفع الرقمية.

في أكتوبر وحده، حصلت الكيانات السنغافورية لبورصات "كوين بيس" (Coinbase) و"ريبل" (Ripple) و"سيغنوم بانك" (Sygnum Bank) على موافقات ترخيص من السلطة النقدية في سنغافورة، ما رفع عددَ شركات خدمات الدفع الرقمية المرخَّصة من السلطة النقدية إلى 15 شركة.

في 2 أكتوبر، تلقَّت كوين بيس الموافقة الكاملة على ترخيص (MPI) الخاص بها، مع حصول شركة تداول العملات المشفرة (GSR) على موافقة مبدئية على ترخيص (MPI) في اليوم نفسه. وقد حصلت شركة (Sygnum Singapore) التابعة لبنك العملات المشفرة السويسري على ترخيص (MPI) الكامل بعد يوم واحد، في حين حصلت ريبل على ترخيص (MPI) الكامل في 4 أكتوبر.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره