"كانون" تُطلق تقنية جديدة قادرة على التنافس مع "ASML" في تصنيع الرقائق

تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:50 صباحاً - كشفت كانون، الشركة اليابانية المعروفة بطابعاتها وكاميراتها، عن حلّها الجديد للمساعدة في إنتاج مكونات أشباه الموصلات المتطورة، يوم الجمعة 13 أكتوبر.

وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن سي إن بي سي، يُمثل نظام "الطباعة الحجرية النانوية" الذي أطلقته "كانون" رغبة الشركة بمنافسة شركة "ASML" الهولندية المهيمنة في قطاع آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية (EUV)، والتي تُعد آلاتها ضروريةً لإنتاجِ الرقائق المتطورة، مثل تلك المستخدمة في أجهزة "iPhone" من "Apple".

تُعد هذه الآلات إحدى النقاط التي يتمحور حولها الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى الولايات المتحدة، التي تستخدم قيود التصدير والعقوبات المتنوعة، إلى عرقلة وصول الصين إلى الرقائق الذكية وآلات التصنيع، في محاولةً منها لإعاقة تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إحدى القطاعات التي تُشكل تحدياتٍ للبلاد.

وقد اكتسبت تقنية "EUV" التي أطلقتها "ASML" زخماً بين الشركات الرائدة في تصنيع الرقائق نظراً لدورها الحاسم في تصنيع أشباه الموصلات بقياس 5 نانومتر وأقل، إذ يرتبط قياس الشريحة بمزاياها، فكلّما صغرت الشريحة أصبح بإمكانها أن تستوعب المزيد من الميزات، مما يُعزز من أداء أشباه الموصلات.

يُقال إن "كانون" كانت قد أعلنت مؤخراً أن نظامها الجديد، FPA -1200NZ2C، قادر على إنتاج أشباه موصلات مُماثلة لتلك التي بقياس 5 نانومتر وتقليصها إلى 2 نانومتر، متجاوزاً بذلك قدرات شريحة "A17 Pro" الموجودة في "iPhone 15 Pro" و"Pro Max" من "Apple"، والتي تتضمن موصلات 3 نانومتر.

فرضت الحكومة الهولندية قيوداً على ASML لمنعها من تصدير آلات الطباعة الحجرية (EUV) إلى الصين، وذلك بسبب الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الآلات في إنتاج رقائق أشباه الموصلات المتطورة، من المُتوقع أن تواجه "كانون" تدقيقاً متزايداً بعد تأكيدها على قدرة نظامها الجديد على إنتاج أشباه الموصلات بقياس 2 نانومتر.

أفادت "كوينتيليغراف" في وقتٍ سابق أن إدارة "بايدن" تستهدف ثغرة سمحت للمطورين في الصين بشراء الرقائق من منطقة "هواشيانغبي" سيئة السمعة التي تقع في مدينة "شنتشن" في جنوب الصين.

وفي سياقٍ مُشابه، أصدرت الصين مسودةً تتضمن اللوائح الأمنية الخاصة بالشركات التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، بما في ذلك القيود المفروضة على مصادر البيانات المستخدمة في التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي.

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