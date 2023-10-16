المخترقون يخترعون طريقة "EtherHiding" الجديدة لإخفاء البرمجيات الخبيثة في شبكات البلوكتشين

تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 09:52 صباحاً - اكتشف مجرمو الإنترنت طريقةً جديدة لنشر البرامج الضارة للمستخدمين المطمئنين، وهذه المرة عبر التلاعب بالعقود الذكية لسلسلة بينانس الذكية (BNB Smart Chain) لإخفاء البرامج الضارة ونشر التعليمات البرمجية الضارة.

وقد شارك تفاصيلَ التقنية المعروفة باسم "EtherHiding" الباحثون الأمنيون في شركة "غارديو لابز" (Guardio Labs) في تقريرٍ بتاريخ 15 أكتوبر، موضحين أنَّ الهجوم ينطوي على اختراق مواقع "ووردبريس" (WordPress) عن طريق إدخال رمزٍ يستردُّ حمولاتٍ جزئية من عقود البلوكتشين.

يُخفي المهاجمون الحمولات في عقود بينانس الذكية، لتعمل أساساً كمنصاتِ استضافةٍ مجانيةٍ مجهولةِ المصدر لهم.

يمكن للمخترقين تحديثُ التعليمات البرمجية وتغييرُ طرائق الهجوم حسب الرغبة. إذ جاءت أحدثُ الهجمات في شكلِ تحديثاتٍ وهمية للمتصفِّح، حيث يُطلب من الضحايا تحديثُ متصفِّحاتهم باستخدام صفحةٍ ورابطٍ مزيَّفَين.

تحتوي الحمولة على جافا سكريبت يجلب رمزاً إضافياً من نطاقات المهاجم، ما يؤدي في النهاية إلى تشويه الموقع بالكامل عبر إشعارات تحديث المتصفح المزيَّفة التي توزع البرامج الضارة.

يَسمح هذا النهجُ للجهات الفاعلة في التهديد بتعديلِ سلسلة الهجوم ببساطة عن طريق تبديل التعليمات البرمجية الضارة مع كل معاملة بلوكتشين جديدة، ما يصعب التخفيفَ من الضرر، وفقاً لرئيس شركة غارديو لابز للأمن السيبراني، ناتي تال، وزميله الباحث الأمني، أوليغ زايتسيف.

بمجرَّد نشر العقود الذكية المُتأثرة، فإنَّها تعمل بشكل مستقل؛ ولا يمكن لبينانس إلَّا الاعتماد على مجتمع المطورين الخاص بها للإبلاغ عن التعليمات البرمجية الضارة في العقود عند اكتشافها.

عنوان عقد محدَّد بنشاط احتيالي. المصدر: Guard.io

ذكرت غارديو أنَّ مالكي مواقع الويب الذين يستخدمون ووردبريس، الذي يدير نحو 43٪ من جميع مواقع الويب، يحتاجون إلى توخي المزيد من اليقظة مع ممارسات الأمان الخاصة بهم، في حين أضافت الشركة أنَّ:

"مواقع ووردبريس ضعيفة للغاية وكثيراً ما تتعرض للخطر، لأنها تعمل كبوابات أساسية لهذه التهديدات للوصول إلى مجموعة واسعة من الضحايا."

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كما خلصت الشركة إلى أنَّ تقنيات الويب 3 والبلوكتشين تجلب إمكانات جديدة للحملات الخبيثة للعمل دون رادع، مشيرةً إلى أنَّه "ثمَّة حاجة إلى وجود دفاعات تكيُّفية لمواجهة هذه التهديدات الناشئة".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره