تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 09:52 صباحاً - أعلن وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا، بوسون تيجاني، يوم الجمعة 13 أكتوبر، أن الحكومة تعتزم منح 5 ملايين نيرة (6444 دولاراً) إلى 45 شركة ناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وقد
الوزير عن هذه المبادرة من خلال تغريديته على موقع X (تويتر سابقاً)، والتي صرّح من خلالها أيضاً أن هذه المبادرة هي جزء من مخطط أبحاث الذكاء الاصطناعي الذي قدمته الحكومة النيجيرية مؤخراً لتعزيز الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي ودفع عجلة التقدم الاقتصادي.
To support the mainstreaming of the application of Artificial Intelligence for economic prosperity, we’ve launched the Nigeria Artificial Intelligence Research Scheme to fund 45 consortia of startups and researchers to allow them explore further opportunities to deepen their… pic.twitter.com/CaD5Vqs8Du— Dr. 'Bosun Tijani (@bosuntijani) October 13, 2023
أشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المتقدمين تشكيل اتحادٍ يضم شركة ناشئة أو شركة تقنية أو باحث من جامعة نيجيرية أو باحث أجنبي حتى يكونوا مؤهلين. ووفقاً للموقع الرسمي للمُخطط، تشمل مجالات التركيز الرئيسية الزراعة والتعليم والقوى العاملة، إلى جانب التمويل والحوكمة والرعاية الصحية والمرافق والاستدامة.
ولتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي واستخداماته، أعلنت الوزارة أيضا إلى أنه يجب على المتقدمين تقديم مقترحٍ بحثي يتماشى مع مجالات التركيز المُشار لها مُسبقاً ويُسلط الضوء على التأثير الاقتصادي المُحتمل للمشروع في نيجيريا.
كما يجب أن يكون لديهم سجلاً حافلاً بالتميز وريادة الأعمال وأن ينشروا مقالاً واحداً على الأقل في غضون عامٍ واحدٍ من تلقي المنحة.
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في أغسطس، وجهت الحكومة النيجيرية دعوة إلى علماء التراث النيجيري والخبراء المشهورين عالمياً الذين عملوا في السوق النيجيرية، للتعاون على صياغة استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.
ووفقاً للمنشور، تبدأ فترة تقديم الطلبات التي ستخضع لتقييم لجنةٍ من المُختصين في 13 أكتوبر 2023 وتنتهي في 15 نوفمبر 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة النيجيرية تُعلن عن منحة بقيمة 290 ألف دولار دعماً لمبادرات الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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