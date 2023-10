الحكومة النيجيرية تُعلن عن منحة بقيمة 290 ألف دولار دعماً لمبادرات الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 09:52 صباحاً - أعلن وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا، بوسون تيجاني، يوم الجمعة 13 أكتوبر، أن الحكومة تعتزم منح 5 ملايين نيرة (6444 دولاراً) إلى 45 شركة ناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقد

To support the mainstreaming of the application of Artificial Intelligence for economic prosperity, we’ve launched the Nigeria Artificial Intelligence Research Scheme to fund 45 consortia of startups and researchers to allow them explore further opportunities to deepen their… pic.twitter.com/CaD5Vqs8Du