سام بانكمان فرايد يحتاج إلى المزيد من دواء أديرال للتركيز في أثناء المحاكمة، وفقاً للمحامين

تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 11:46 صباحاً - طلب المؤسس المشارك لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، من قاضٍ أمريكي دواء أديرال طويل المفعول، قائلاً إنَّه يجد صعوبةً في التركيز بشكل صحيح في أثناء محاكمته الجنائية.

في خِطابٍ بتاريخ 15 أكتوبر إلى قاضي مقاطعة نيويورك لويس كابلان، سأل محامو بانكمان فرايد عمَّا إذا كان بإمكانه تناول "جرعة 20 ملغ من أديرال يدوم مفعولها 12 ساعة" قبل نقله إلى المحاكمة في 16 أكتوبر.

كما أضاف المحامون أنَّ افتقار بانكمان فرايد إلى المنشِّط الموصوف خلال ساعات المحاكمة يعني أنَّه "غير قادر على التركيز على المستوى الذي عادةً ما يكون عليه".

مع اقتراب قضيةِ دفاع بانكمان فرايد والقرار بشأن ما إذا كان سيُدلي بشهادته، يشعر محاموه بالقلق من أنَّ مؤسس FTX لن يكون قادراً على "المشاركة بشكل هادفٍ" في تقديم دفاعه دون دواء.

مقتطف من الخطاب المُرسَل إلى القاضي كابلان يشرح حاجة بانكمان فرايد إلى دوائه الموصوف. المصدر: CourtListener

أضاف الخطاب أيضاً أنَّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX "يبذل قصارى جهده للحفاظ على تركيزه في أثناء المحاكمة" بالرغم من افتقاره إلى الأدوية خلال ساعات المحاكمة.

كما ادَّعى محاموه أنَّه حتى لو تناول بانكمان فرايد الدواء المطلوب، "فلا توجد طريقة في الوقت الحاضر لمعرفة ما إذا كانت الجرعة الممتدة ستكون فعالة".

وطلبوا من المحكمة وقف المحاكمة لمدة يوم واحد — يوم الثلاثاء 17 أكتوبر — إذا لم يتمكن بانكمان فرايد من تناول الجرعة طويلة المفعول أو إذا لم ينجح الدواء حتى يتمكنوا من "إيجاد حلٍّ سيعمل للفترة المتبقية من المحاكمة".

بدلاً من ذلك، طلب المحامون من القاضي كابلان السماحَ لهم بتزويد بانكمان فرايد بوصفة أديرال في المحكمة المحلية في أثناء المحاكمة.

إذ ادَّعى المحامون أنَّهم حاولوا حلَّ المشكلة مع مكتب السجون لكنَّهم لم يتلقوا رداً على محاولاتهم الخمس للاتصال بمكتب السجون عبر البريد الإلكتروني والمكالمات بين 5 و12 أكتوبر.

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وافق القاضي كابلان أولاً على اقتراحٍ يسمح لبانكمان فرايد بالوصول إلى أديرال والأدوية المضادة للاكتئاب في أثناء وجوده في السجن في 14 أغسطس بعد أن قال محاموه إنَّ لديه تاريخاً من اضطراب الاكتئاب الشديد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) وكان يخضع للرعاية النفسية منذ أوائل عام 2019.

بعد مدَّة وجيزة من الموافقة، اشتكى محامو بانكمان فرايد من عدم حصوله على الدواء، قائلين في جلسة استماع في 22 أغسطس إنَّه لم يتلقَّ دواءَ أديرال خلال الأيام الـ 11 السابقة.

الجدير بالذكر أنَّ محاكمة بانكمان فرايد الجنائية تدخل أسبوعها الثالث. في السابق، استمعت المحكمة إلى شهادة الرئيسة التنفيذي السابقة لشركة "ألاميدا ريسيرتش" (Alameda Research) وصديقة بانكمان فرايد السابقة، كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانغ، والمطور السابق لشركة FTX، آدم يديديا.

علماً بأنَّ بانكمان فرايد نفى جميع التهم الموجَّهة إليه، ويصرُّ على براءته في أثناء المحاكمة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره