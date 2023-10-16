حاكم كاليفورنيا يعطي الضوء الأخضر لمشروع قانون تنظيم العملات المشفرة لعام 2025

تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 11:46 صباحاً - وافق حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، على مشروع قانونٍ للعملات المشفَّرة يفرض لوائحَ أكثر صرامةً على الشركات التي تُجري عمليات العملات المشفَّرة، ومن المقرَّر أن يدخل حيِّزَ التنفيذ في يوليو 2025.

في بيانٍ نُشر في 13 أكتوبر، أعلن نيوسوم أنَّ مشروعَ القانون، المُعنوَن بـ "قانون الأصول المالية الرقمية" (Digital Financial Assets Law)، سيُلزِمُ الأفرادَ والشركات بالحصول على ترخيص من إدارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) للمشاركة في أنشطة أعمال الأصول الرقمية.

رسالة توقيع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، 13 أكتوبر. المصدر: CA.gov

مقالات ذات صلة: أُستراليا تكشف عن تشريعٍ جديد لتنظيم مزودي المحافظ الرقمية

في وثائق التشريعات، يستشهد بقوانين تحويل الأموال في كاليفورنيا، والتي تحظر الخدمات المصرفية والتحويلات من العمل دون ترخيص يمنحه مفوض إدارة الحماية المالية والابتكار (DFPI). ومع ذلك، فإنَّ مشروع قانون العملات المشفَّرة الجديد سيسمح لإدارة الحماية المالية والابتكار بفرض متطلَّبات تدقيق صارمة على شركات العملات المشفرة وإجبارها على الالتزام بمتطلبات التسجيل. كما أشار البيان إلى ما يلي:

"يتطلب [مشروع القانون هذا] من المرخَّص له الاحتفاظ [...] لمدة 5 سنوات بعد تاريخ النشاط، بسجلات معيَّنة، بما فيها دفتر الأستاذ العام الذي يُحتفط به شهرياً في الأقل والذي يسرد جميع الأصول والالتزامات ورأس المال والدخل والمصروفات الخاصة بالمرخَّص له."

كما يوضح أنَّ الشركات التي لا تمتثل لمشروع القانون ستواجه تدابير الإنفاذ.

في هذا الوقت تقريباً من عام 2022، رفض نيوسوم التوقيعَ على مشروع قانون مماثل يهدف إلى إنشاء إطار ترخيص وتنظيم للأصول الرقمية في كاليفورنيا.

بالرغم من تمرير مشروع القانون عبر جمعية ولاية كاليفورنيا دون معارضة، أعرب نيوسوم عن أنَّه سيُرجع مشروعَ القانون مرَّة أخرى "دون توقيع".

إذ أشار نيوسوم إلى أنَّ مشروع القانون لم يكن مرناً بما يكفي لمواكبة اتجاهات العملات المشفرة سريعة التغيُّر.

مقالات ذات صلة: المملكة المتحدة يجب أن تخفف مطالب اعرف عميلك في مجال العملات المشفرة لتتفوق على الولايات المتحدة في الويب 3: تقرير

في ذلك الوقت، ذكر نيوسوم أنَّه كان ينتظر أن تدخل اللوائحُ الفيدرالية حيِّزَ التنفيذ قبل العمل مع الهيئة التشريعية لإنشاء مبادرات ترخيص العملات المشفرة.

في الوقت نفسه، أفادت كوينتيليغراف مؤخَّراً بأنَّ الولايات المتحدة تستكشف إمكانيةَ تطبيق قانون التحويل الإلكتروني للأموال على العملات المشفرة كإجراء لمكافحة التحويلات الاحتيالية.

وفي خطاب ألقاه مؤخَّراً روهيت شوبرا، مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك، أعرب عن نيته منح إذن بذلك "للحدِّ من ضرر الأخطاء والاختراقات والتحويلات غير المصرَّح بها".

مقالات ذات صلة: الهيئة التنظيمية الأوروبية تنشر الورقة الاستشارية الثانية حول قانون MiCA

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره