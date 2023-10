متداولو البيتكوين يتوقعون تقلُّبات أسبوعية قريبة مع احتمال بلوغ سعر البيتكوين 27 ألف دولار

تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 12:48 مساءً - دخلت عملة البيتكوين (BTC) في إغلاق أسبوعي جديد يوم 15 أكتوبر، حيث ما تزال ظروف التداول "المملة للغاية" تمنح الأملَ في تحقيق اختراق للسعر عند 27,000 دولار.

مخطَّط سعر البيتكوين BTC/USD لمدة ساعة واحدة. المصدر: TradingView

قد يكون سعر البيتكوين "الممل للغاية" مفاجئاً عند الإغلاق الأسبوعي

تتبَّعت البيانات الصادرة عن (Cointelegraph Markets Pro) و(TradingView) عطلةَ نهاية أسبوع يتأرجح فيها السعر جانبياً، مع عدم وجود تقلُّبات في أسعار البيتكوين قبل الإغلاق.

ومع استمرارها في التأرجح حول علامة 26,800 دولار الرئيسة، حرمت البيتكوين المتداولين من إشارات المسار الرئيسة، في حين كانت الأسواق الفورية هادئة.

بالنظر إلى الاحتمالات الصاعدة، جادل مايكل فان دي بوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تريدينغ" (MN Trading)، بأنَّه ثمَّة مجالٌ لرحلة سعر البيتكوين إلى 27800 دولار.

Weekends are ultra boring for trading, especially for #Bitcoin.



Unchanged perspective. Did a double-bottom test at $26,500 and held there.



Currently fighting resistance, through which another test of $27,000 should end up with a breakout to $27,800. pic.twitter.com/aao99QWdSF — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 15, 2023

"منظور لا يتغير. أجريت اختباراً مزدوج القاع بسعر 26,500 دولار وبقيت هناك. تحارب المقاومة حالياً، والتي من خلالها يجب أن ينتهي اختبارٌ آخر عند 27,000 باختراقٍ إلى 27,800 دولار".

مخطط مشروح لسعر البيتكوين مقابل الدولار. المصدر: Michaël van de Poppe/X

لمشتركي منصة X في ذلك اليوم: "عطلات نهاية الأسبوع مملة للغاية للتداول، خاصة بالنسبة للبيتكوين".

في غضون ذلك، تطلَّع المتداول والمحلل الشهير دان كريبتو تريدز (Daan Crypto Trades) إلى إغلاق شمعة أسبوعية قادمة تحت "نطاق دعم السوق الصاعدة" المكونة من متوسطين متحركين.

#Bitcoin After closing in the bull market support band last week, we've now fallen below it.



Still no convincing close above or below for some weeks now as we trade right around the area. pic.twitter.com/KdKJJwjRxV — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 15, 2023

مخطَّط BTC/USD مع نطاق دعم السوق الصاعدة. المصدر: DAAN Crypto Trades/X

في تعليق على منصة X أنَّه "ما يزال يوجد إغلاق مقنع أعلى أو أقل لبضعة أسابيع الآن، ونحن نتداول مباشرة في جميع أنحاء المنطقة".

توقَّع تحليلٌ آخر ارتفاعَ وتيرة التقلُّبات في نهاية اليوم، مع إغلاق العقود الآجلة للبيتكوين لمجموعة (CME Group) عند 26,840 دولار، ما يُعدُّ مجال اهتمام.

نموذج منحنى اعتماد البيتكوين يدعو إلى دعم بقيمة 27,000 دولار

مثَّل سعر 27,000 دولار وما بعده أيضاً تركيزاً كدعمٍ محتمَل على المدى الطويل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك من تيموثي بيترسون، المؤسس ومدير الاستثمار في شركة (Cane Island Alternative Advisors)، الذي رأى أنَّ مستوى سعر البيتكوين يكتسب أهمية في المستقبل.

بفضل العلاقة بين السعر والتبني، يجب أن يمثِّل سعر 27000 دولار شكلاً من أشكال المعيار الذي يحافظ على الدعم بنحو 75٪ من الوقت بحلول نهاية عام 2023.

"يقضي سعر البيتكوين 75٪ من وقته فوق منحنى اعتماده. سيصل هذا المنحنى إلى 27,000 دولار في غضون 60 يوماً"، وفقاً لما

#Bitcoin's price spends 75% of its time above its adoption curve. That curve will reach $27,000 in 60 days. pic.twitter.com/mA7iZtqFMG — Timothy Peterson, CFA CAIA (@nsquaredcrypto) October 15, 2023

مخطَّط منحنى اعتماد البيتكوين. المصدر: Timothy Peterson/X

على منصة X في منشور مع مخطَّط توضيحي.

في أغسطس، توقَّع بيترسون انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 15٪ بحلول أكتوبر، في حين توقَّع أن يصل سعر البيتكوين إلى 100000 دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره