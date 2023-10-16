مركز دبي للسلع المُتعددة يُرحب بمؤسسة "سولانا" كشريك داعم لنمو وازدهار قطاع تقنيات الويب 3 في دبي

تام شمس - الاثنين 16 أكتوبر 2023 02:42 مساءً - أعلن مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، الذي يُعد السلطة التابعة لحكومة دبي المُختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن انضمام المؤسسة غير الربحية "سولانا" كشريك استراتيجيٍّ إلى النظام البيئي الخاص بمركز الكريبتو في (DMCC).

بموجب هذه التعاون، ستُطلق مؤسسة "سولانا" أعمالها في مركز الكريبتو في (DMCC) في سبيل تعزيز التعاون ما بين الشركات المُسجلة لديه، بدءاً بشركات التكنولوجيا ووصولاً إلى الهيئات الحكومية والمستثمرين ومزودي الخدمات، ومن المُقرر أن ينظّم الطرفان سلسلةً من الندوات الالكترونية والبرامج التعليمية التي تُركز بشكلٍ أساسي على تقنيات الويب 3.0 والموضوعات ذات الصلة.

ووفقاً للبيان الصحفي الذي أصدرته الشركة، ستُركز مؤسسة "سولانا" على تعزيز لامركزية شبكتها، مما سيساعدها على رفع قدرات الشركات الصديقة في المنطقة الحرة وتمكينها من خلال تطوير مفاهيمها المبتكرة وتوسيع نطاق حضورها.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "إن سولانا تُعد واحدة من أبرز شركات البلوك تشين، حيث تبلغ قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، مما يجعلها ضمن أكبر 10 مشاريع عملات مشفرة على مستوى العالم."

وأضاف: "من خلال شراكتنا الأخيرة مع مؤسسة سولانا، سنقدم خدمات التراخيص التجارية مجاناً لجميع مشاريع الشبكة، وستتمكن أيضاً شركاتنا المُسجلة من الوصول إلى منصة بلوك تشين عالمية وفرق هندسة مخصصة من سولانا التي ستدعمهم بآفاق أوسع من فرص النمو والازدهار."

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ومن جانبه، قال دان ألبرت، الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة "سولانا": "في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد شركات كريبتو وتوجهاتها نحو التوسّع والنمو، فإن الدعم الذي نقدمه إلى مركز دبي للسلع المتعددة يُعد خطوة طبيعية انسجاماً مع طموحاتنا المتمثّلة في اقتناص فرص رائعة داخل قطاع تقنيات الويب 3 الواعد في دبي."

وأضاف: "إننا نتطلع إلى التعاون مع الشركات الأعضاء في مركز كريبتو والترحيب بهم عبر منصّتنا بجانب تزويدهم بحلولنا وخدماتنا في مركز دبي للسلع المتعددة، كي يتمكّنوا من توسيع نطاق عملياتهم ونمو أعمالهم."