بينانس تعلن عن عملية الحرق الفصلية رقم 25 بحرق ما قيمته 450 مليون دولار من BNB

أجرت بينانس التي تعد أحد منصات تداول العملات الرقمية المشفرة المعروفة على المستوى العالمي عملية حرق ضخمة لعملات BNB، حيث تجاوزت قيمة العملات الرقمية المحروقة 450 مليون دولار.

تمت عملية الحرق اليوم 16 أكتوبر.

في هذا الحدث الفصلي رقم 25، تم التخلص من أكثر من 2.1 مليون BNB.

تفاصيل الحدث، كما هو موضح في المدونة الرسمية، تشير إلى تدمير هذه العملات الرقمية بشكل كامل في هذه العملية.

استمرارا لتقليل عدد العملات الرقمية المتداولة، تمت إضافة 314.69 عملة BNB تم حرقها عن طريق برنامج Pioneer Burn، وهو مصمم خصيصا لمساعدة المستخدمين الذين فقدوا عملاتهم الرقمية.

تم تصميم BNB Auto-Burn ليكون عملية شفافة وقابلة للفحص بشكل مستقل، حيث يتم نشر التفاصيل بشكل دوري كل ربع سنة، بعيدا عن تدخل المنصة المركزية بينانس.

منذ إطلاق العملة الرقمية BNB في 2017، تمت الموافقة على حرق 100 مليون عملة، ما يمثل نصف العدد الإجمالي للعملات الرقمية المتداولة.

وقد تم بالفعل حرق مليارات الدولارات بشكل فصلي.

بناء على الآلية، تم تحديد عدد العملات الرقمية التي سيتم حرقها بشكل أوتوماتيكي، لضمان أن يظل هناك 100 مليون عملة فقط في التداول.

رغم هذه الأحداث، لم يشهد سعر BNB تغييرات كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 3% في آخر 24 ساعة ووصلت قيمتها إلى 213 دولار، لكنها ما زالت أقل بنسبة 13% مقارنة ببداية العام حتى الآن.

اقرأ أيضا:

سرقة أكثر من 450 مليون دولار على شبكة ترون عن طريق التصيد الاحتيالي

إعادة طرح متجر “آبل” لتطبيق “MetaMask” بعد تعليق مؤقت