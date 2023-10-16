بشكل مثير ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 3.5٪ في 24 ساعة الأخيرة!

شهدت عملة البيتكوين (BTC) انتعاش ملفت في بداية هذا الأسبوع، مع تسجيلها ارتفاع بنسبة 3.5٪، مسببة موجة من الدهشة في سوق العملات الرقمية المشفرة.

هذا الارتفاع الحاد أدى إلى تصفية أموالا بلغت 75.23 مليون دولار في غضون 24 ساعة فقط، حيث تأثر المضاربون الذين كانوا يتوقعون هبوط العملة، إذ تم تصفية 36.89 مليون دولار، ما يمثل 94٪ من إجمالي القيمة المصفاة.

ارتفاع سعر البيتكوين بشكل كبير أدى إلى بلوغ قيمتها 27,980 دولار للعملة، وهو مستوى يعتبر فريد بالنظر للأسابيع القليلة لأداء العملة.

هذا الارتفاع لم يعدل فقط الخسائر التي تم تكبدها سعر البيتكوين في الأسبوع الماضي، ولكن أسفر أيضا عن تصفيات مالية هائلة.

كان موقع التصفية الرئيسي في بينانس حيث بلغ سعر عقود البيتكوين الآجلة مستويات فائقة وصلت إلى 28,168 دولار.

يظل السؤال الملح هو ما إذا كانت البيتكوين ستستمر في الارتفاع واستغلال الزخم الحالي، أم أننا نشهد فقط توقف مؤقت قبل رؤية مزيد من الانخفاضات؟

بينما تظل الأسواق في حالة من الترقب لما سيحدث في المستقبل، يثبت البيتكوين مرة أخرى قدرته على إثارة الدهشة والتفوق في عالم العملات الرقمية المشفرة المتقلب.

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