ارتفاع القيمة المقفلة TVL الخاصة بـ كاردانو إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

شهدت قيمة الأموال المقفلة إجمالا (TVL) في شبكة كاردانو ارتفاع هائل، محققة رقم قياسي جديد بلغ 637 مليون ADA، أي ما يعادل 153.7 مليون دولار.

يعكس هذا الارتفاع الزيادة في النشاط والاهتمام داخل نظام كاردانو.

رغم هذا، فإن القيمة بالدولار لا تزال أقل من أعلى مستوى مسجل في مارس 2022 والذي بلغ 326 مليون دولار.

من بين أبرز المشاريع على كاردانو، يأتي مشروع Minswap في المقدمة بقيمة مقفلة TVL تقدر بـ 41.24 مليون دولار، ممثل ارتفاع بنسبة 1.80%، وتليها منصة Ads Indigo للديون المضمونة بقيمة TVL تصل إلى 39.66 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.10% يوميا.

على الرغم من سيطرة الايثيريوم على مجال التمويل اللامركزي (DeFi) بقيمة TVL تبلغ حوالي 19.882 مليار دولار، إلا أن هناك شبكات أخرى ناشئة مثل Arbitrum وPolygon تظهر وجود ملحوظ في هذا المجال.

أظهرت سولانا، مثلا ارتفاع بنسبة 2.79% في عدد المستخدمين النشطين، مع TVL بقيمة 321.26 مليون دولار، مشيرة إلى توجه نحو النمو وتبني مستقبلي محتمل.

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