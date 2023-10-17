حكومة الولايات المتحدة من أكبر حائزي البيتكوين مع ما يزيد عن 5 مليارات دولار من البيتكوين: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 09:48 صباحاً - أصبحت حكومة الولايات المتحدة من أكبر حائزي البيتكوين (BTC)، مع ما يزيد عن 200000 بيتكوين تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار بالرغم من بيع بضعة آلاف من البيتكوين بقيمة الملايين في وقت سابق من هذا العام.

وفقاً لتحليل البيانات بناءً على الإيداعات العامة، قدَّرت شركة العملات المشفرة (21.co) أنَّ الحكومة الأمريكية ما تزال تحتفظ بـ 194,188 بيتكوين، والتي تقدَّر قيمتها بـ 5.3 مليار دولار. وقد أشارت الشركة في تحليلها إلى أنَّ هذه "تقديرات محدودة لحيازات الحكومة الأمريكية بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور".

حيازات حكومة الولايات المتحدة من البيتكوين. المصدر: Dune

تتبَّع التحليل حركةَ البيتكوين لمَحافظ الحكومة الأمريكية المرتبطة بأكبر ثلاث عمليات ضبط للبيتكوين منذ عام 2020، وهي مصادرة 69,369 بيتكوين من (Silk Road) في نوفمبر 2020، ومصادرة 94,643 بيتكوين من (Bitfinex Hack) في يناير 2022، ومصادرة 51,326 بيتكوين من جيمس تشونغ في مارس 2022.

مضبوطات البيتكوين الرئيسة من قبل حكومة الولايات المتحدة. المصدر: Dune

يبقى مخزن البيتكوين الحكومي في المقام الأول في وضع عدم الاتصال في أجهزة التخزين المشفرة المعروفة باسم محافظ الأجهزة المحفوظة تحت إشراف وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية؛ مع العلم بأنَّ الحكومة الأمريكية سجَّلت ضبطين كبيرين في عام 2022.

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والجدير بالذكر أنَّ الأصول المُصادرة لا تنتمي على الفور إلى الحكومة. كما لا تتلقَّى خدمةُ المارشال الأمريكية، وهي الوكالة الرئيسة المكلَّفة ببيع الممتلكات المضبوطة، حيازةَ البيتكوين المضبوطة إلا بعد أن تُصدر المحكمةُ حكماً نهائياً بالمصادرة.

تبيع الحكومة الأمريكية أيضاً جزءاً من البيتكوين المضبوطة من وقت لآخر عبر نظامِ مزادٍ يعتمد على أوامر تصفية المحكمة؛ يعود أبرز مزاد حكومي إلى عام 2014، عندما اشترى الملياردير تيم درابر 30 ألف بيتكوين من مزادات الحكومة الأمريكية في عام 2014.

ومع ذلك، تحولت الحكومة الأمريكية في السنوات الأخيرة إلى بورصات العملات المشفرة لبيع البيتكوين المضبوطة في المزادات العلنية. إذ جاء أحد هذه المبيعات في مارس من هذا العام عندما باعت الحكومة 9118 بيتكوين على منصة كوين بيس، وفقاً لما أكَّده الإيداعُ العام.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره