توقف ارتفاع البيتكوين عند مستوى 28200 دولار بعد نفي شركة BlackRock شائعات الموافقة على ETF

تراجعت قيمة عملة البيتكوين (BTC) بمقدار 8٪، بعد نفي شركة BlackRock للأخبار التي تم تداولها حول موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على صندوق ETF البيتكوين الخاص بها.

انخرط السوق في حالة من الحيرة بسبب معلومات خاطئة تفيد بأن الصندوق حصل على الموافقة، مما ساهم في هبوط قيمة البيتكوين إلى أقل من 27000 دولار، وعودته للصعود مجددا واستقراره عند مستوى 28 ألف دولار

ردت BlackRock على الشائعات، موضحة أن طلب الموافقة على الصندوق لا يزال قيد الدراسة.

العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك فوربس وكوين تيليغراف، أصدرت تصحيحات لتقاريرها السابقة حول هذا الأمر، معتذرة عن نشر معلومات غير دقيقة.

من جهتنا أيضا قمنا بإضافة تحديث وصححنا المنشور الذي تناول الخبر:

تحسنت قيمة البيتكوين قليلا بعد تلاشي الضبابية حول هذه الشائعات، حيث بلغت قيمة وسعر البيتكوين ما يزيد عن 28000 دولار.

تبقى احتمالية موافقة SEC على صندوق ETF البيتكوين موجودة، حيث تشير تقديرات بعض المحللين إلى أن هناك فرصة بنسبة 90٪ للموافقة على الصندوق في المستقبل القريب.

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