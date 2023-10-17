شركة التيثر تحظر أصول رقمية بقيمة 873 ألف دولار لمنع تمويل التوترات في أوكرانيا وفلسطين

اتخذت شركة التيثر خطوات حازمة بحظر أصول رقمية بقيمة تفوق 873 ألف دولار، في مسعى لقطع تمويل النزاعات في مناطق مثل فلسطين وأوكرانيا.

يبرز هذا التحرك مركزية صناعة العملات المشفرة وإمكانية التحكم في تدفق الأموال والسماح لجهات دون أخرى من الاستفادة منها.

أكد المدير التنفيذي لشركة التيثر بأن العملات المشفرة USDT قابلة للتتبع.

لا تقتصر هذه الحركة على شركة التيثر فقط، حيث شهدنا مؤخرا مشاركة بينانس التي تعد أحد أبرز الأسماء في هذا السياق، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، حيث تم تجميد حسابات مرتبطة بحماس، محدثة انقطاعا في مصادر تمويلها.

بالإضافة إلى ذلك، صادرت بينانس أموال من حوالي 190 حساب تابع للفلسطينيين.

أخبر “باولو اردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، بأن العملات المشفرة USDT يمكن تتبعها بفعالية، حيث يمكن تسجيل وتتبع كل تراكباتها على تقنية البلوكشين، مما يجعل من الصعب إخفاء أو تستر الأنشطة غير القانونية.

استطاعت التيثر، من خلال تحالفاتها، تحقيق تقدم كبير نحو التحكم أكثر في العملات المشفرة، حيث تمكنت من مصادرة أموال لا تتوافق مع سياستها وتوجهها، وهو ما يؤكد على مركزية العملات المشفرة المستقرة USDT وإمكانية حظر ومصادرة الأموال وفق ما يملى على الشركة ضاربة شعارات اللامركزية والتحكم في يد الفرد عرض الحائط.

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