خصم GBTC يواصل الانكماش مع اقتراب انطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF)

يستمر خصم Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) في التضاؤل مع اقتراب إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF).

وصل GBTC، الصندوق الأكبر من نوعه للبيتكوين، إلى أدنى مستوياته في 22 شهرا، مما أثار التفاؤل بشأن إمكانية ظهور ETF في الولايات المتحدة قريبا.

خلال هذه الفترة، تجاوزت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المهلة النهائية للاعتراض على محاولة Grayscale لتحويل GBTC إلى ETF.

وفقا للبيانات المقدمة، تم تداول أسهم GBTC بخصم بلغ 15.87% مقارنة بصافي قيمة أصول الصندوق في 13 أكتوبر، وهو مستوى لم يتم مشاهدته منذ ديسمبر 2021.

الخصم على أسهم GBTC بدأ في الانخفاض مع تقديم “BlackRock” وغيرها من المؤسسات المالية طلبات لإطلاق ETF خاصة بها منذ منتصف يونيو.

منذ ذلك الحين، شهد الخصم انخفاضا مستمرا من 44% إلى مستويات أقل.

التفاؤل يستمر حول إمكانية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق ETF البيتكوين، حيث ارتفعت توقعات الموافقة إلى 90% بعد تحديثات من Ark Invest و21Shares بشأن طلباتهم لإطلاق صناديق ETF الخاصة بهم.

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