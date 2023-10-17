إلزام المدينين لشركة FTX بإعادة 90% من القيمة القابلة للتوزيع إلى العملاء

في تطور جديد ظهر يوم أمس الاثنين، قررت شركة “FTX Debtors” تسوية نزاعات ملكية العملاء ضمن إجراءات الفصل 11 المستمرة.

وفقا للتسوية المقترحة، والتي ستُقدم كجزء من خطة إعادة التنظيم المُحدثة المُقرر تقديمها في ديسمبر 2023، من المتوقع أن يحصل العملاء على حوالي 90% من القيمة القابلة للتوزيع بناء على موافقة محكمة الإفلاس.

التسوية تهدف إلى حل النزاعات بشأن ملكية العملاء، حيث تُعتبر العملاء ممتلكين لحقوق في أصول معينة.

وتقترح خطة التسوية أن يقوم العملاء بسداد 15% من السحوبات النقدية التي تجاوزت 250 ألف دولار خلال تسعة أيام قبل تقديم طلب الإفلاس.

خطة FTX المعدلة تُظهر تقسيم أصول الشركة إلى مجموعات، بما في ذلك الأصول المخصصة لعملاء FTX.com وFTX US، ومجموعة أخرى تحتوي على أصول متنوعة.

وتُقدر التسوية النهائية للعجز بنحو 8.9 مليار دولار لـ FTX.com و166 مليون دولار لـ FTX US، مع تخصيص 66% من الأصول لتسوية مطالبات العجز.

تأتي هذه التسوية بعد مفاوضات طويلة، وتحاول إدارة FTX الجديدة، بقيادة “جون راي”، تسوية مطالبات العملاء وحل النزاعات المستمرة بين المدينين والعملاء.

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