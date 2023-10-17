منصة "Uniswap" تفرضُ رسوماً بنسبة 0.15٪ على عمليات التحويل اعتباراً من 17 أكتوبر

تام شمس - الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - ستبدأ منصّة "يوني سواب" (Uniswap) اللامركزية بفرض رسومٍ بنسبة 0.15 ٪ على بعض التوكنات الموجودة على تطبيقها الالكتروني وفي محفظتها بدءاً من 17 أكتوبر.

ووفقاً لمنشورٍ يعودُ إلى مؤسس Uniswap، هايدن آدمز، فإن التوكنات المتأثرة هي Ether (ETH )، وUSD (USDC )، وWETH (WETH)، وTether (USDT )، وDAI (DAI)، وWbTC (WBTC)، وAgEUR في Angle Protocol، وGemini Dollar (GUSD)، وLiquidity USD (LUSD)، وEuro Coin (EUROC)، وStraitsX Singapore Dollar (XSGD).

بعد فترةٍ وجيزة من النشر، تواصل متحدث باسم "يوني سواب" مع كوينتيليغراف، مشيراً إلى أن "كُل من توكنات الإدخال والإخراج يجب أن تكون على القائمة لتطبيق الرسوم، وسيتم خصم الرسوم من المبلغ الخاص بالتوكن الذي يتم تحويل الأصول إليه".

وإضافةً إلى ذلك، لن يتم تحصيل الرسوم على المقايضات بين الإيثريوم واللإيثريوم المُغلف، ولا على المقايضات بين العملات المُستقرة.

من جهته كتب آدامز، مشيراً إلى التطورات الجديدة في النظام البيئي للمنصة: "بالرغم من أن هذه الرسوم هي واحدةٌ من أدنى الرسوم في الصناعة، إلا أنها تسمح لنا بمواصلة البحث والتطوير والبناء والشحن وتوسيع حدود العملات المشفرة والتمويل اللامركزي، ويُمكن رؤية ذلك من خلال محفظتنا الخاصة بنظام iOS، ومحفظة الـ Android، وUniswapX، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي شهدها تطبيقنا الالكتروني الخاص بنا وPermit2 وقاعدة بيانات يوني سواب V4.

تٌعد "يوني سواب" واحدةً من أكثر البورصات اللامركزية شعبية في هذه الصناعة. واستناداً إلى البيانات المأخوذة من DefiLlama، تمتلك البورصة حالياً 3 مليارات دولار من القيمة الإجمالية المؤمنة، مما يُولد ما يزيد عن 271 مليون دولار من خلال إيرادات رسوم البروتوكول السنوية. كما تمتلك "يوني سواب" 12 مليون دولار في خزانتها وقد جمعت 176 مليون دولار من المستثمرين منذ إنشائها في عام 2018.

أفادت "كوينتيليغراف" في 27 سبتمبر أن "مؤسسة يوني سواب"، وهي مُطور البورصة اللامركزية، تسعى للحصول على تمويلٍ إضافيٍّ بقيّمة 62 مليون دولار لبناء البنية التحتية وتعزيز النظام البيئي.

وفي 15 أكتوبر، أثير الجدل حول عمليات "طلب التحقق من العميل" التي واجهها المستخدمون في "يوني سواب" V4 قبل التداول في مجمعات السيولة الخاصة بالبورصة.

تحديث (16 أكتوبر، 9:32 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذه المقالة لتشمل بيانًا من متحدث باسم Uniswap.